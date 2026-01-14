Andacollo: dragaron un sector del río Neuquén por los altos niveles de turbidez

El alto nivel de sedimentación que presentó el río Neuquén obligó a las autoridades del EPAS a suspender la potabilización del agua en Andacollo. Ante ese panorama con el embancamiento en el curso de agua, se resolvió aplicar un plan junto al municipio para dar solución a la emergencia. Las tareas consistieron en dragar un sector para garantizar que el líquido pudiera ser tratado y potabilizado. Una vez finalizados los trabajos se restableció el agua a la población.

La emergencia hídrica se registró el sábado último, cuando según lo reportado desde el Epas la caída de tormentas en la alta cuenca del río Neuquén trajo aparejado niveles superiores a los que puede procesar la planta de Andacollo. El caudaloso curso de agua suele presentar estas dificultades para la captación y traatamiento del líquido, en especial, a fines de la temporada estival o el ingreso al otoño.

En este escenario, el organismo provincial informó que se detectaron más de 5 mil NTU -son Unidades Nefelométricas de Turbidez- nivel que imposibilitó la puesta en marcha de la planta de potabilizadora. Es un nivel del que no se había tenido registro hasta el momento. En ese misma comunicación, se anunció que el servicio se iba a reanudarcuando esos niveles descendieran a las 3 mil NTU.

La acumulación de los sedimentos llevó a los funcionarios y equipo técnico de Epas y del municipio a aplicar medidas para brindar una solución ante la emergencia. La primera medida fue la decisión de detener el funcionamiento del sistema para evitar su colapso o daño.

La turbidez del río Neuquén superó los 5 mil NTU (Foto: gentileza)

Se resolvió entonces disponer de los equipos viales en los canales de captación para retirar el barro que produjo el embacamiento total. «Se extrajeron toneladas de sedimento», informó el municipio a cargo del intendente Manuel San Martín.

El personal involucrado se abocó a limpiar y dragar las zonas específicas como el pozo de captación que abastece a todo Andacollo; el canal que provee al sector de Huaraco y el canal destinado al riego de espacios públicos, de acuerdo a lo indicado.

Una vez que concluyeron las tareas, el domingo empezó a restablerse el servicio. Si bien los niveles de turbidez eran superiores a los habituales, debido a los trabajos llevados adelante se posibilitó procesar y potabilizar el agua para la población.

El Epas y el municipio dragaron un sector del río Neuquén (Foto: gentileza)

De todos modos, desde el municipio se alertó a la población para que extremen el cuidado en el uso del agua potable. Aunque se recordó que se trató de un fenómeno natural, todos los recursos tanto humanos como económicos que demandó la maniobra para garantizar el agua potable fue muy importante.

«Administrar el recurso de agua con eficiencia no es solo una recomendación, es una necesidad vital para que el sistema no colapse», se resaltó desde la comuna. Las condiciones climáticas que se vuelven más severas ponen en alerta a las autoridades locales ante una situación como la del fin de semana.