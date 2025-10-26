Andrés Blanco luego de emitir su voto en Neuquén: “La izquierda va a estar siempre en las calles”

Andrés Blanco luego de emitir su voto en Neuquén: "No tenemos nada que ver con la casta". (Foto: gentileza)

El candidato a senador nacional del Frente de Izquierda Unidad (FITU), Andrés Blanco, emitió su voto esta mañana y se diferenció de la dirigencia tradicional. “Somos laburantes que hacemos política, no tenemos nada que ver con la casta de coimeros y políticos al servicio de los empresarios y las petroleras”, aseguró.

El candidato votó a primera hora en la Escuela Primaria N° 103 del barrio Confluencia, en Neuquén. Estuvo acompañado por la primera candidata a diputada nacional, Julieta Ocampo, y los candidatos Priscila Otton y César Parra.

El referente del FITU destacó la “campaña a pulmón” que desarrolló su frente. Mencionó que recorrieron «ciudades, barrios, lugares de trabajo y estudio, sin los recursos con los que cuentan los partidos mayoritarios».

Andrés Blanco: «Escuchamos la bronca con los políticos de siempre»

Blanco contó que durante la campaña escucharon «la bronca y el hartazgo con los políticos de siempre» y «el reconocimiento a la coherencia de la izquierda».

Afirmó que el Frente de Izquierda «enfrentó consecuentemente desde el minuto cero las políticas de Milei y Figueroa». En ese sentido, ratificó: «A partir de mañana, gane quien gane, la izquierda va a estar siempre en las calles y en el Congreso junto a quienes luchan”.

Los candidatos del FITU esperarán los resultados de las elecciones a partir de las 19 horas en Casa Marx, ubicada en San Luis 820 de la ciudad de Neuquén.