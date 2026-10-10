Añelo se encamina a construir un gimnasio municipal

La localidad avanza en el proyecto de construcción de un polideportivo que se instará en La Meseta. En la apertura de sobres fueron dos las empresas interesadas en ejecutarlo. La comuna informó que el lugar se destinará a la práctica de diversos deportes y actividades.

El acto administrativo se concretó en el edificio municipal, con la presencia de funcionarios y representantes de las empresas.



“Vamos a esa tan ansiada obra y tan necesitada por la comunidad para dar respuesta al reclamo que tuvimos siempre y empezar a dar respuesta con la infraestructura a La Meseta”, subrayó el intendente Fernando Banderet, antes conocer las ofertas.

En este caso, participaron de la licitación pública la firma Arquiframe Metal S.A, que cotizó el trabajo en $2.215.659.284,65 con IVA incluido. La otra empresa fue Bait Desarrollos S.A.S que presupuestó un monto de $1.729.418.871,95 IVA incluido.

Por otra parte, el secretario de Gobierno, Luis Angeloni destacó la labor que se lleva adelante hacia esa zona de la localidad. “Esperemos que no sea esta la única obra que estén presentes (las empresas) sino que tenemos más a futuro que se anunciarán próximamente”, sostuvo.

En la apertura de las ofertas estuvieron presentes los representantes de las empresas participantes y otros representantes del Ejecutivo. El emplazamiento del futuro edificio municipal destinado a actividades deportivas y recreativas será en pleno centro del barrio La Meseta.