La Legislatura sancionó el paquete de modificaciones tributarias impulsado por el Ejecutivo provincial.

La provincia tendrá un nuevo esquema impositivo a partir del próximo año. La Legislatura sancionó la Ley Impositiva 2027 y modificaciones al Código Fiscal, impulsadas por el gobierno de Rolando Figueroa. Las iniciativas contemplan rebajas en distintos tributos, descuentos para quienes mantienen sus obligaciones al día y medidas para facilitar el acceso al financiamiento.

Durante el debate legislativo se estimó que el paquete representará un alivio fiscal cercano a los 19.000 millones de pesos. Los principales cambios alcanzan a Ingresos Brutos, el Impuesto Inmobiliario y Sellos, aunque su impacto dependerá de la actividad económica y la situación de cada contribuyente.

Una de las normas sancionadas es la Ley 3588, que modifica nueve artículos del Código Fiscal provincial. Los cambios comprenden los regímenes sancionatorios, las tasas administrativas y distintos beneficios tributarios. También incorporan disposiciones para facilitar la regularización de deudas y precisar las condiciones de aplicación de los impuestos.

Uno de los puntos centrales de la reforma es la simplificación de Ingresos Brutos para comercios minoristas y prestadores de servicios. La normativa elimina las alícuotas intermedias del 2,5% y 3,5% y establece tres escalas del 2%, 3% y 4%, según la actividad y el nivel de facturación.

Los monotributistas también tendrán reducciones en el componente provincial de Ingresos Brutos. Para las categorías A y B, el descuento será del 50%, mientras que las categorías C y D accederán a una rebaja del 25% sobre los importes mensuales actualizados.

Descuentos para quienes cumplen con sus impuestos

La nueva legislación incorpora incentivos para los contribuyentes que mantienen sus obligaciones fiscales al día. Entre ellos, autoriza al Ejecutivo a otorgar créditos fiscales de hasta el 20% del impuesto sobre los Ingresos Brutos determinado durante 2026.

Ese beneficio podrá utilizarse para cancelar tributos provinciales durante el próximo ejercicio, de acuerdo con las condiciones que establezca la reglamentación.

En el Impuesto Inmobiliario, el porcentaje máximo de bonificación para contribuyentes cumplidores pasará del 10% al 25%. Su aplicación concreta dependerá de las disposiciones que adopte el gobierno provincial.

La normativa también contempla exenciones del Impuesto de Sellos para determinados préstamos personales y microcréditos, incluidos los otorgados mediante billeteras virtuales cuando cumplan las condiciones establecidas.

Planes de pago y regularización de deudas

Además de las modificaciones sancionadas, el Ejecutivo anunció medidas para facilitar la regularización de obligaciones tributarias pendientes.

Entre ellas se encuentra un régimen especial de pago de hasta 36 cuotas, con posibles quitas de hasta el 100% de los intereses resarcitorios, según las condiciones de adhesión. También se prevé la condonación de multas que todavía no estén firmes.

El gobernador anticipó, además, la suspensión de nuevos embargos a familias y pequeñas y medianas empresas hasta el 30 de junio de 2027, por deudas tributarias posteriores al 1 de enero de 2024.

El conjunto de medidas incluye una exención del Impuesto de Sellos para contratos de alquiler de viviendas.

A diferencia de las modificaciones ya sancionadas, estas disposiciones requieren su instrumentación por parte del Ejecutivo provincial. El régimen de regularización de deudas, en particular, deberá establecerse mediante un decreto.