ANSES prorrogó el plazo para los retiros voluntarios: cuáles son las condiciones y montos de indemnización

Anses actualizó montos en jubilaciones, pensiones y asignaciones: cuánto es la mínima en abril 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó la extensión del plazo para que su personal pueda adherirse al Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR). Mediante la Resolución 81/2026, el organismo dispuso una nueva fecha límite para la presentación de solicitudes de desvinculación de común acuerdo.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 24 de abril de 2026 a las 23:59 horas.

Según el documento oficial, la prórroga busca facilitar el procesamiento administrativo de los trámites y responder a la demanda de consultas registradas en la etapa inicial del programa.

Esquema de indemnizaciones y el tope de pago para los retiros voluntarios en Anses

El incentivo económico para los agentes que opten por el egreso se calcula sobre la base de la antigüedad efectiva en el organismo:

Monto: una indemnización extraordinaria equivalente al 90% de la remuneración bruta mensual por cada año de servicio.

una indemnización extraordinaria equivalente al mensual por cada año de servicio. Tope máximo: El pago no podrá exceder el equivalente a 24 haberes brutos .

El pago no podrá exceder el equivalente a . Modalidad de cobro: Los montos de hasta $80 millones se abonarán en una sola cuota. Si la cifra supera ese valor, el excedente se pagará en dos cuotas mensuales, iguales y consecutivas.

Cláusulas de exclusión y compromisos del personal

La normativa establece condiciones estrictas para quienes accedan al beneficio:

Inhabilitación: Los agentes que opten por el retiro no podrán ser reincorporados en ninguna dependencia del Sector Público Nacional por un período de cinco años, bajo cualquier modalidad de contratación. Situación judicial: El personal debe declarar la inexistencia de reclamos laborales vigentes contra la ANSES al momento de la firma. Tutela sindical: Aquellos empleados con cargos electivos o representación gremial deben presentar la renuncia previa a su tutela para ser considerados elegibles.

La Dirección General de Recursos Humanos de la ANSES es la unidad encargada de coordinar el proceso y actualizar los sistemas internos para la carga de las solicitudes. Desde el organismo señalaron que la medida forma parte de un plan de optimización de la planta de personal y modernización administrativa.

El cronograma original, que vencía el 5 de abril, fue modificado para permitir un mayor margen de análisis técnico antes del cierre definitivo de la convocatoria a finales de mes.