Cómo acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor: requisitos y pasos en ANSES

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se consolida como la principal red de contención para personas de 65 años o más que se encuentran fuera del sistema previsional contributivo. En un giro hacia la modernización administrativa, ANSES eliminó la obligatoriedad de la presencialidad, permitiendo que la gestión se realice íntegramente de forma remota con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Según la normativa vigente, esta pensión de ANSES no solo otorga un respaldo económico mensual que se actualiza por movilidad, sino que también habilita el cobro de asignaciones familiares y el acceso a servicios de salud. Sin embargo, para que la digitalización sea efectiva, el organismo exige que la información de los vínculos familiares y el domicilio esté rigurosamente actualizada en su base de datos antes de iniciar la solicitud.

Pensión Universal para el Adulto Mayor: requisitos de ANSES para la PUAM y condiciones de residencia

Para acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), los solicitantes deben cumplir con parámetros estrictos de edad y permanencia en el país.

Los requisitos principales establecidos por ANSES incluyen:

Edad y Nacionalidad : tener 65 años o más. Los argentinos naturalizados deben acreditar 10 años de residencia, mientras que los extranjeros requieren un mínimo de 20 años en el país.

: tener 65 años o más. Los argentinos naturalizados deben acreditar 10 años de residencia, mientras que los extranjeros requieren un mínimo de 20 años en el país. Incompatibilidades : no se puede percibir ninguna otra jubilación, pensión o prestación por desempleo. En caso de contar con un beneficio menor, es obligatorio renunciar al mismo para optar por la PUAM .

: no se puede percibir ninguna otra jubilación, pensión o prestación por desempleo. En caso de contar con un beneficio menor, es obligatorio renunciar al mismo para optar por la . Permanencia: una vez otorgada la prestación, el titular no puede ausentarse del territorio argentino por más de 90 días corridos, bajo riesgo de perder el beneficio por incumplimiento de residencia.

Digitalización de la PUAM: el paso a paso para solicitarla a través de mi ANSES

El proceso de digitalización de la PUAM busca agilizar los tiempos de otorgamiento mediante un esquema de autogestión en mi ANSES. El paso a paso para completar la solicitud de forma exitosa requiere:

Ingreso al portal: acceder con CUIL y Clave de la Seguridad Social a la sección de Información Personal para validar que el teléfono y el correo electrónico sean correctos. Verificación de vínculos: chequear que los datos familiares estén acreditados. Si no lo están, ANSES permite subirlos de manera digital o presencial con turno. Carga del formulario: navegar hasta «Solicitud de prestaciones» y elegir la opción de Pensión Universal para el Adulto Mayor, siguiendo las instrucciones del sistema hasta obtener el número de expediente.

ANSES: beneficios adicionales y control de gestión en la digitalización de la PUAM

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) no es solo un haber monetario; su digitalización facilita también el acceso temprano a la cobertura de PAMI y a las asignaciones por cónyuge o ayuda escolar. ANSES recordó que, una vez finalizado el trámite online, los beneficiarios pueden realizar el seguimiento del estado de su trámite desde el apartado «Consulta de expediente«.

Este sistema de control permite al adulto mayor tener previsibilidad sobre la fecha de cobro y la aprobación de su legajo sin necesidad de intermediarios, reforzando la transparencia en la asignación de recursos previsionales y asegurando que la protección social llegue de manera directa y eficiente a quienes no alcanzaron los años de aportes requeridos.