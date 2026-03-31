¿Cómo mejorará el Registro Integrado de Beneficiarios la fiscalización de la ayuda estatal?

El Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, dio un paso clave en la digitalización y fiscalización de la ayuda estatal con el lanzamiento del Registro Integrado de Beneficiarios (RIB). La medida, publicada este martes en el Boletín Oficial mediante la Resolución 23/2026, establece una base administrativa única para identificar con precisión a cada persona que accede a servicios o prestaciones de ANSES y otras dependencias.

Este entrecruzamiento de información masivo tiene como objetivo principal terminar con la fragmentación de datos, permitiendo que el Estado detecte superposiciones de beneficios de ANSES, entre otros, y vacíos de cobertura en tiempo real. La creación del Registro Integrado de Beneficiarios se posiciona así como la herramienta central de auditoría del Sistema Integrado de Información Social (SIIS).

Ministerio de Capital Humano: el rol del Registro Integrado de Beneficiarios en el SIIS

La implementación del Registro Integrado de Beneficiarios (RIB) por parte del Ministerio de Capital Humano se integra directamente al Sistema Integrado de Información Social (SIIS), creado en septiembre de 2024. Según lo dispuesto en la Resolución 23/2026, este registro funcionará como un repositorio central que armoniza y consolida la información proveniente de diversas áreas del Estado.

Al concentrar los datos en el Registro Integrado de Beneficiarios, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales podrá gestionar una base de datos interoperable, asegurando que la ayuda llegue efectivamente a quienes cumplen con los requisitos, bajo estrictos estándares de seguridad y confidencialidad de la información oficial.

Cómo el Registro Integrado de Beneficiarios optimiza los pagos de ANSES

Uno de los puntos fundamentales de la Resolución 23/2026 es la mejora en la trazabilidad de los fondos que liquida ANSES. Al nutrirse de datos provistos por organismos competentes, el Registro Integrado de Beneficiarios permitirá al Ministerio de Capital Humano evitar la duplicidad de prestaciones, garantizando que un mismo titular no perciba beneficios incompatibles entre sí.

Esta base única del Registro Integrado de Beneficiarios no requiere que los ciudadanos realicen trámites presenciales, ya que la integración es de carácter administrativo e interno, buscando una mayor eficiencia institucional en el uso de los recursos públicos destinados a la seguridad social en este 2026.

Boletín Oficial: transparencia y seguridad en el Registro Integrado de Beneficiarios

La publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 23/2026 subraya que el manejo de la información dentro del Registro Integrado de Beneficiarios se regirá por leyes de protección de datos personales. El Ministerio de Capital Humano enfatizó que la creación de este registro responde a la necesidad de contar con un diagnóstico certero de la inversión social en Argentina.

Mediante el Registro Integrado de Beneficiarios, el Gobierno busca asegurar que cada peso invertido en políticas sociales sea auditable, eliminando la opacidad que generaba la dispersión de datos en múltiples dependencias y consolidando un sistema de protección social más justo, transparente y basado en datos fehacientes validados por el Boletín Oficial.