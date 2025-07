Apareció un video de Mariano Cúneo Liberona ofreciéndole «contactos» a Tim Ballard en Argentina

Un video de una cámara oculta que se viralizó en las últimas horas muestra al ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, junto a Tim Ballard, un polémico activista y ex agente federal de Estados Unidos conocido por la película «Sonido de Libertad». En el recorte, el funcionario de Javier Milei habla de una reforma del código penal y le ofrece contactos en Argentina.

En la grabación, se escucha al ministro ofrecerle a Ballard ayuda para cambiar las impresiones que hay en el país sobre su figura. Para lograrlo, Cúneo Libarona le promete aceitar su relación con la prensa argentina.

«Yo te puedo ayudar es para cambiar ese mal entendido que hubo en nuestro país, yo te consigo medios«, le dice Libarona.

Según informó Noticias Argentinas a partir del informe difundido por el canal C5N, la reunión tuvo lugar en Nueva York.

La parte más controversial del video es cuando el ministro se refiere a un proyecto de ley de reforma de las figuras penales, el cual se inspiró en su película.

«Te voy a mandar la semana que viene, porque vos tenés una abogada muy inteligente que yo hablé por teléfono, que vea las figuras penales, los delitos, que yo creé la semana siguiente a ver tu película«, le indicó.

«Yo te voy a mandar el modelo para que vos me lo mires que es el que va a ir al Congreso Nacional», concluye el recorte.

Tim Ballard es una figura controversial de Estados Unidos que este año su nombre resonó muy fuerte en la política local por su encuentro con Javier Milei, la denuncia de Viviana Canosa con respecto al caso Loan y la fuerte respuesta de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: » Tiene 23 causas por abuso».

Timothy Ballard nació en Utah, tiene nueve hijos y asegura que fue agente del departamento de Homeland Security y -según su perfil de LinkedIn- también integró la CIA por unos meses.

Fundó la organización sin fines de lucro, Operation Underground Railroad (OUR), la cual desarrollaba operativos en distintas partes del mundo para encontrar a niños y mujeres víctimas de trata de persona.

Los procedimientos se filmaban como si fuesen una película de acción y se viralizaban mucho en foros de internet de ultraderecha, en medio del impulso de teorías que vinculaban al partido demócrata y a la pizzería Comet Ping Pong en Washington D.C a una red de trata.

Ballard respaldó que estas teorías ayudaron a que la gente «abra los ojos» e incluso compartió una versión de que la empresa de muebles Wayfair vendía niños dentro de sus productos. Cuando esta denuncia se desestimó, afirmó: “Wayfair o no, la venta de niños existe. Done aquí”.

En el 2023, estrenó Sound of Freedom (Sonido de Libertad), una película basada en él y su trabajo contra la explotación sexual infantil, la cual fue alabada por los espacios conservadores y también recibió críticas por sectores progresistas por no resguardar la identidad de las víctimas.

En el mismo año, cinco mujeres miembros de su organización lo denunciaron pública y judicialmente por acoso sexual. Ballard desmintió dichas acusaciones y hasta inició procedimientos judiciales por difamación.

Con Javier Milei mantuvo un encuentro en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) de febrero. «Tuve una charla muy interesante con el presidente @JMilei de Argentina. Regresaré a Argentina esta semana con él y su equipo. ¡Tengo muchas ganas de compartir lo que haremos juntos la próxima semana! ¡No se lo pierdan!», indicó.

Had a great chat with President @JMilei of Argentina. Heading back to Argentina this week with him and his team. Can’t wait to share what we are about to do together next week! STAY TUNED!! pic.twitter.com/Lnrb3fwoLJ