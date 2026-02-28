Escalada en Medio Oriente: Argentina activó protocolo de seguridad y anunció que refuerza fronteras

Argentina eleva a “alto” el nivel de seguridad tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Tras el ataque coordinado de Estados Unidos e Israel sobre objetivos estratégicos en Irán, el Gobierno argentino dispuso elevar el nivel de seguridad a “alto” en todo el territorio nacional. La decisión fue oficializada a través de un comunicado de la Oficina del Presidente.

Medio Oriente: el Gobierno eleva la alerta de seguridad

Desde la Casa Rosada se informó que el presidente Javier Milei ordenó la activación de protocolos preventivos ante el recrudecimiento de la tensión en Medio Oriente y el riesgo de eventuales derivaciones internacionales del conflicto.

La medida abarca la protección de objetivos sensibles, infraestructura crítica y representaciones diplomáticas extranjeras en el país. También se dispuso un refuerzo especial en instituciones vinculadas a la comunidad judía, en línea con los antecedentes de amenazas globales surgidas en contextos similares.

El comunicado detalla que el Sistema de Inteligencia Nacional realizará un monitoreo permanente de la evolución de los acontecimientos, en coordinación con agencias internacionales, para detectar de manera temprana posibles riesgos o amenazas contra la seguridad nacional.

En paralelo, se activó un protocolo de alerta en fronteras que incluye mayores controles de ingreso y egreso, incremento en la trazabilidad de movimientos transfronterizos y revisión de alertas tempranas en zonas consideradas estratégicas. El esquema involucra a la Secretaría de Inteligencia, al Ministerio de Seguridad y a las Fuerzas Federales.

“El Gobierno Nacional reafirma su compromiso indeclinable con la defensa de la vida, la libertad y el orden constitucional”, señaló el texto oficial, que subraya que las medidas son de carácter preventivo frente a un escenario internacional de alta tensión.