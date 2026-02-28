Base espacial china en Neuquén: nuevo informe del Congreso de Estados Unidos advierte por posible uso civil-militar

Base espacial china en Bajada del Agrio, Neuquén, señalada en un informe del Congreso de Estados Unidos. Foto: Matías Subat.



Neuquén fue mencionada nuevamente de manera directa en un informe del Congreso de Estados Unidos que analiza la infraestructura espacial china en América Latina. El documento incluyó a la Estación de Espacio Lejano ubicada en Bajada del Agrio y advirtió sobre un posible uso civil-militar de sus instalaciones en Argentina.

Según publicó Infobae, el documento denominado “Atrayendo a América Latina hacia la órbita de China” sostiene que el régimen asiático desarrolló en la región estaciones terrestres y telescopios de doble uso para recopilar información y fortalecer su capacidad bélica.

Base espacial china en Neuquén bajo análisis del Congreso de Estados Unidos

La investigación menciona al menos once instalaciones asociadas a China en América Latina y detalla tres en Argentina: Neuquén, San Juan y Santa Cruz. Se trata del segundo informe del Comité Selecto sobre la actividad china en el hemisferio occidental.

“Gran parte de la vida cotidiana estadounidense depende de los satélites que vuelan sobre nosotros, y por eso las operaciones espaciales de China son motivo de grave preocupación. China solo está invirtiendo en operaciones espaciales en Latinoamérica para impulsar su agenda y socavar la influencia de Estados Unidos en el espacio”, sostuvo John Moolenaar, presidente del Comité Selecto.

La estación espacial china CLTC-Conae-Neuquén. Foto: archivo.

La Estación de Espacio Lejano está ubicada en Bajada del Agrio, sobre la Ruta Provincial 33. Opera una antena de 35 metros capaz de captar señales satelitales y transferir datos a la red central del Ejército chino, según el documento.

“En 2016, funcionarios argentinos y chinos firmaron un acuerdo en el que se estipulaba que la estación se destinaría exclusivamente a fines civiles; sin embargo, parece que ambas partes no establecieron ningún mecanismo de supervisión”, se remarcó en el texto difundido.

La base comenzó a construirse en 2014 durante la presidencia de Cristina Kirchner y se finalizó en 2017. El predio abarca unas 200 hectáreas, cedidas a China por 50 años sin pago de impuestos. Un informe técnico provincial indicó que se destinaron más de US$50 millones a su construcción.

El documento también menciona el Observatorio Astronómico Félix Aguilar, en San Juan, y la Estación Terrena de Río Gallegos, en Santa Cruz. Las define como “nodos de una red coordinada que proporciona información estratégica” a China y recomienda revisar acuerdos de cooperación espacial.