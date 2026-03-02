Apertura de sesiones en Añelo: Fernando Banderet anunció obras y proyectó inversiones por $56.000 millones

El intendente de Añelo, Fernando Banderet, dejó formalmente inaugurado el período de sesiones ordinarias 2026 del Concejo Deliberante local. Durante su discurso, el jefe comunal de la ciudad considerada el corazón de Vaca Muerta buscó equilibrar el repaso de su primer año de gestión con los desafíos urgentes que aún enfrenta la localidad, marcada por un crecimiento demográfico explosivo que tensiona los servicios básicos y la infraestructura urbana.

En el plano económico, el mandatario detalló el escenario que encontró al asumir en diciembre de 2023. Según precisó ante los ediles, el municipio arrastraba un déficit mensual superior a los 650 millones de pesos y presentaba graves dificultades operativas por la falta de planificación territorial.

En ese contexto, Banderet aseguró que durante el 2025 se logró alcanzar el ansiado equilibrio fiscal gracias a un fuerte reordenamiento de las cuentas públicas y a la exigencia del cumplimiento tributario a las empresas petroleras y de servicios que operan en la zona.

“No se hace magia, se hace gestión”, expresó y añadió que hoy el municipio “dejó de sobrevivir para empezar a planificar”.

Como resultado de este saneamiento, Banderet indicó que se logró una inversión superior a los 12.600 millones de pesos durante el último año, utilizando fondos netamente municipales para obras y servicios.

En este contexto, el intendente destacó el crecimiento del pavimento urbano, que pasó de los 1.800 metros lineales históricos a más de 12.000 metros ejecutados. Además, enumeró la concreción de diversas obras en redes de agua, cloacas, viviendas sociales y alumbrado público.

Banderet habló de las problemáticas que enfrenta Añelo y anticipó inversiones por $56 millones

Sin embargo, el discurso no esquivó una de las problemáticas más sensibles y urgentes para los vecinos de Añelo: las reiteradas fallas en el suministro de agua potable, especialmente en la zona de la meseta.

El intendente aprovechó la apertura legislativa para pedir disculpas a las familias afectadas: «Gobernar también es hacerse cargo cuando algo falla».

En este sentido, anunció que ya se están ejecutando nuevas perforaciones y que se avanza en una solución estructural que incluye una nueva planta potabilizadora y un acueducto desde el río Neuquén, obra que contará con la articulación de capitales privados.

De cara a lo que resta del 2026, la hoja de ruta del municipio proyecta una inversión cercana a los $56.000 millones, conformada por una ingeniería financiera que unirá recursos municipales, aportes provinciales e inversiones privadas.

A la par, Banderet confirmó una noticia institucional clave: el inicio del proceso de recategorización municipal de Añelo. “Hoy Añelo planifica, proyecta y construye futuro. No estamos para prometer, estamos para hacer”, concluyó.