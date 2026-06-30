Argentina enviará más ayuda a las zonas afectadas por los terremotos en Venezuela y habilitó una línea telefónica
Argentina ya envió fuerzas humanitarias para asistir a las personas afectadas por los terremotos en Venezuela, pero ante la falta de herramientas, comunicó que reforzará el equipo enviado
El vocero presidencial, Adrián Ravier, comunicó este martes en conferencia de prensa que Argentina enviará más ayuda humanitaria a Venezuela y brindó información actualizada sobre la misión consular que ya se encuentra en la zona afectada por los terremotos registrados la semana pasada.
Más ayuda de Argentina a Venezuela
Ravier recordó que desde el viernes Argentina «se encuentra enviando ayuda humanitaria a las zonas afectadas», y señaló: «(somos) uno de los países que más colaboración ha prestado de América Latina».
A su vez, destacó que la Armada argentina incorporó a la misión perros entrenados en la búsqueda y rescate del contingente de infantes de marina, y destacó la labor de Bart, el perro que rescató a dos niños entre los escombros tras los derrumbes.
Sobre la cifra de argentinos fallecidos en el país venezolano, lamentó que constataron la muerte de «seis ciudadanos argentinos» y señaló que todavía «hay ocho solicitudes para encontrar ciudadanos sin paradero y una persona se encuentra hospitalizada».
También detalló que la cancillería argentina recibió 235 solicitudes vía e-mail y celular, y recordó que «los funcionarios nacionales ya han iniciado contacto con los ciudadanos que reportaron la pérdida de familiares y también con aquellos que solicitaron la búsqueda de paraderos».
Sobre el final de su anuncio, Ravier informó que Cancillería puso a disposición la línea de celular formal en Venezuela (+58 4142387145) y anunció que este martes se reforzará la asistencia argentina en territorio venezolano a través del envío de una nueva carga en un avión Hércules C130 de la Fuerza Aérea Argentina, que incluirá:
- 5 piletones de agua
- 1 generador
- 1 equipo sanitario
- Carpas
- Cocina de campaña
- Material de comunicaciones
Con información de Noticias Argentinas
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