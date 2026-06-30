Argentina enviará más ayuda a las zonas afectadas por los terremotos en Venezuela y habilitó una línea telefónica

El vocero presidencial, Adrián Ravier, comunicó este martes en conferencia de prensa que Argentina enviará más ayuda humanitaria a Venezuela y brindó información actualizada sobre la misión consular que ya se encuentra en la zona afectada por los terremotos registrados la semana pasada.

Más ayuda de Argentina a Venezuela

Ravier recordó que desde el viernes Argentina «se encuentra enviando ayuda humanitaria a las zonas afectadas», y señaló: «(somos) uno de los países que más colaboración ha prestado de América Latina».

A su vez, destacó que la Armada argentina incorporó a la misión perros entrenados en la búsqueda y rescate del contingente de infantes de marina, y destacó la labor de Bart, el perro que rescató a dos niños entre los escombros tras los derrumbes.

Sobre la cifra de argentinos fallecidos en el país venezolano, lamentó que constataron la muerte de «seis ciudadanos argentinos» y señaló que todavía «hay ocho solicitudes para encontrar ciudadanos sin paradero y una persona se encuentra hospitalizada».

También detalló que la cancillería argentina recibió 235 solicitudes vía e-mail y celular, y recordó que «los funcionarios nacionales ya han iniciado contacto con los ciudadanos que reportaron la pérdida de familiares y también con aquellos que solicitaron la búsqueda de paraderos».

Sobre el final de su anuncio, Ravier informó que Cancillería puso a disposición la línea de celular formal en Venezuela (+58 4142387145) y anunció que este martes se reforzará la asistencia argentina en territorio venezolano a través del envío de una nueva carga en un avión Hércules C130 de la Fuerza Aérea Argentina, que incluirá:

5 piletones de agua

1 generador

1 equipo sanitario

Carpas

Cocina de campaña

Material de comunicaciones

Con información de Noticias Argentinas