Las hipótesis sobre el paradero Lucas Gámez, el niño argentino buscado intensamente a seís días de los dobles terremotos en Venezuela

A seis días del doble terremoto que azotó a varias zonas de Venezuela, se concentran esfuerzos en la localidad costera de La Guaira para intentar localizar a Lucas Gámez, un niño argentino de 8 años que permanece desaparecido luego de que colapsara por completo el edificio residencial donde se encontraba. Hay hipótesis sobre su paradero.

Según informó el canciller Pablo Quirno, en el país caribeño seis argentinos murieron y ocho están desaparecidos.

La hipótesis sobre el paradero de Lucas Gamez tras los terremotos en Venezuela

A partir de las declaraciones de los testigos del derrumbe en la zona costera de La Guaira, los brigadistas han podido trazar un perímetro más acotado para guiar las excavaciones.

El último trayecto: Marco Gamez , padre del menor, detalló que su hijo ingresó al complejo tras volver de la playa y se bajó en el tercer piso utilizando un ascensor alternativo debido a un desperfecto técnico.

, padre del menor, detalló que su tras volver de la playa y utilizando un debido a un desperfecto técnico. Foco en la estructura : la reconstrucción de los hechos, basada en el relato de un vecino del séptimo piso que sobrevivió, sitúa al niño en las escaleras o pasillos internos al momento del colapso del edificio .

: la reconstrucción de los hechos, basada en el relato de un vecino del séptimo piso que sobrevivió, sitúa al momento del . Efectos del sismo: la fuerza de los terremotos en Venezuela provocó desplazamientos severos en la mampostería, por lo que los rescatistas advierten que la posición final de las víctimas puede diferir notablemente de sus ubicaciones iniciales.



El número de toneladas de escombros por los terremotos en Venezuela

Con Noticias Argentinas

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimó que los dos terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio dejaron 1,2 millones de toneladas de escombros en el estado de La Guaira, la región más afectada por la catástrofe.

El organismo internacional indicó que la remoción de los restos es el primer paso para restablecer los accesos viales, reactivar la economía local y permitir el regreso de las familias a las zonas devastadas.

el cálculo fue realizado mediante RAPIDA, una plataforma que combina imágenes satelitales, inteligencia artificial y datos de ingeniería civil para medir el nivel de destrucción provocado por los sismos.

El informe preliminar sostiene que 915.000 toneladas corresponden a edificios dañados o completamente colapsados, mientras que otras 332.000 toneladas provienen de la destrucción de muebles, pertenencias personales y equipamiento urbano.