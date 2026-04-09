Argentina postergó los ejercicios militares con Estados Unidos por la escalada en Medio Oriente

El Gobierno argentino decidió posponer los ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos previstos para esta semana, en medio de la creciente tensión en Medio Oriente. Según indicaron fuentes de Casa Rosada a Infobae, la reprogramación se extendería, al menos, hasta fines de abril o principios de mayo.

Se retrasa el entrenamiento conjunto entre Argentina y Estados Unidos

El operativo, denominado “Daga Atlántica”, iba a desarrollarse en territorio nacional e incluía el despliegue de fuerzas especiales, aeronaves y equipamiento avanzado de ambos países. La iniciativa formaba parte de una agenda de cooperación bilateral orientada a reforzar el adiestramiento y la coordinación en defensa.

La decisión de aplazar el ejercicio fue solicitada por el Comando Sur de Estados Unidos, que debió reasignar recursos ante la escalada del conflicto en la región del Golfo. Tanto el Ministerio de Defensa argentino como el Departamento de Defensa de Estados Unidos ya habían avanzado en la planificación logística y diplomática del operativo.

En paralelo, el Ejecutivo nacional trabaja en la reprogramación del entrenamiento y prevé confirmar una nueva fecha oficial en los próximos días. “Se pasa para fines de abril y mayo”, señaló un funcionario libertario al medio.

El contexto internacional agrega presión a la agenda. Este jueves, el líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, aseguró que su país está decidido a “vengarse” por la muerte de su padre, Ali Khamenei, y de los fallecidos en la guerra con Estados Unidos e Israel.

Además, advirtió que Irán llevará la gestión del estrecho de Ormuz a una “nueva fase”, en un mensaje difundido al cumplirse 40 días del asesinato de su predecesor, lo que suma incertidumbre a una región clave para la seguridad energética global.

Con información de Infobae