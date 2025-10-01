Argentinos deportados: cuáles son los motivos innegociables de Estados Unidos

El endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos generó una creciente preocupación entre los miles de inmigrantes argentinos que residen en ese país, ya que cada vez son más frecuentes los vuelos de repatriación que llegan a la Argentina. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la agencia a cargo del control migratorio, registró un notable aumento en las deportaciones forzadas, mientras que la Embajada de Estados Unidos en Argentina reiteró que la supervisión no se limita a la entrega de la visa, sino que es un proceso permanente que puede derivar en la remoción por cualquier incumplimiento.

Cuatro motivos por lo que los argentinos pueden ser deportados de Estados Unidos

Ingreso ilegal al país , sin la documentación correspondiente.

, sin la documentación correspondiente. Comisión de delitos o violación de leyes estadounidenses (desde manejar bajo los efectos del alcohol hasta delitos más graves).

o violación de leyes estadounidenses (desde manejar bajo los efectos del alcohol hasta delitos más graves). Incumplimiento de las condiciones de la visa , como trabajar sin autorización o quedarse más tiempo del permitido.

, como trabajar sin autorización o quedarse más tiempo del permitido. Vínculos con actividades criminales o amenazas a la seguridad pública.

El proceso de deportación no es sencillo y puede prolongarse durante meses, dejando a las familias en una situación de total incertidumbre. Quienes son afectados por estas medidas, en muchos casos, pierden sus trabajos, sus viviendas y sus pertenencias, regresando a su país con lo mínimo.

En muchos casos se trata de argentinos que emigraron hace décadas y que construyeron su vida allí, pero que son alcanzados por faltas administrativas o situaciones legales que los exponen a la expulsión.

El período del expresidente Donald Trump marcó un antes y un después en materia migratoria. Durante su mandato, el DHS contabilizó más de 400.000 deportaciones forzadas, así como cerca de 1,6 millones de autodeportaciones voluntarias.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fue la entidad encargada de organizar los vuelos de repatriación para argentinos, a través de aerolíneas privadas y bajo estrictos protocolos de seguridad.

El proceso para determinar una deportación pasa por cortes de inmigración, con la posibilidad de apelación para los afectados. Existen programas como Rapid REPAT que permiten a algunos extranjeros aceptar una salida voluntaria anticipada para evitar cumplir condenas en prisión, aunque no aplica a todos los casos. Para quienes buscan saber su situación, el sistema automatizado ACIS ofrece información ingresando el número de registro de extranjero.

Llegó un nuevo vuelo con argentinos deportados de Estados Unidos este martes

Un nuevo vuelo con ciudadanos argentinos deportados de Estados Unidos aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza este martes por la madrugada, siendo el cuarto en lo que va del año en el marco del endurecimiento de las políticas migratorias.

El vuelo, operado por un Airbus A320-214 de GlobalX (aerolínea contratada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE), transportaba a siete personas en total. Los deportados fueron liberados alrededor de las 2 de la madrugada tras completar procedimientos migratorios en el área FBO VIP Club del aeropuerto, un sector utilizado para servicios exclusivos, donde eran esperados por sus familiares.

Mas argentinos fueron deportados de Estados Unidos. Foto. Gentileza Nicolás Suárez/ La Nación.



El lado humano del proceso de deportación quedó en evidencia en los relatos de los familiares. La hermana de una de las personas deportadas —que había emigrado a Florida a los 18 años y residió allí por más de 25 trabajando como mesera— lamentó que los retornados «perdieron todo lo que tenían» al ser detenidos «de un momento a otro».

Además, detalló que su familiar estuvo bajo custodia por más de cuatro meses. Describió que, aunque al principio se encontraba en un lugar con comodidades básicas, fue trasladada a un «centro militar», donde, según el testimonio, se vio obligada a «dormir en el piso». Con estas llegadas, la cifra de acusados bajo custodia en la investigación por el triple femicidio de Florencio Varela se eleva a nueve personas.

Vuelos con diez argentinos deportados, uno de los operativos en septiembre

A mediados de septiembre, la empresa Omni Air International se encargó del regreso de diez argentinos deportados. Para el operativo, se utilizó un Boeing 767-300 con capacidad para 247 pasajeros, que fue contratado en Estados Unidos.

Los diez argentinos que regresarán en ese operativo según indicó Infobae fueron: Daniel Rodrigo Céspedes; Maximiliano García; Luciana Lorena Lopresti; Sandra Márquez; Ernesto Núñez; Marcos Ontivero; Pablo Ridolfo; Mario Robles; Julián Francisco Rojas y Rodolfo Valor.