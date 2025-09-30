Llegó un cuarto vuelo al país con argentinos deportados de Estados Unidos: «Perdieron todo», relató un familiar

Este martes por la madrugada aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza un nuevo avión con ciudadanos argentinos deportados de Estados Unidos. Se trata del cuarto vuelo en lo que va del año. Son producto del endurecimiento de las políticas contra migrantes del Gobierno de Donald Trump. «Perdieron todo lo que tenían”, relató un familiar de uno de los que llegó a Argentina en las últimas horas.

Llegada de un nuevo vuelo con argentinos deportados de Estados Unidos

Se trata del cuarto vuelo con argentinos deportados en lo que va del año, que se suma a los otros que llegaron al país entre el 12 de junio y el 26 de septiembre. El reciente fue a bordo de un Airbus A320-214 de GlobalX, la empresa contratada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Según informó La Nación, los argentinos salieron del aeropuerto por la puerta FBO VIP Club, un sector que suele usarse para servicios exclusivos, donde algunos familiares los aguardaban desde temprano. Llegaron siete personas deportadas en total. Luego de unos procedimientos en el área de Migraciones del aeropuerto, fueron liberados alrededor de las 2 acompañados por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Argentinos deportados: «Perdieron todo lo que tenían”, el relato de un familiar

«Se fue con 18 años, hace más de 25 que vive en Florida. No sé con qué me voy a encontrar. Todos fueron detenidos de un momento a otro, perdieron todo lo que tenían”, relató el medio de Buenos Aires la hermana de una de las deportadas de Estados Unidos. Comentó que allá se desempeña como mesera.

Agregó que estuvo «detenida durante más de cuatro meses”. Describió que «al principio estaba en un lugar donde tenía cama y más o menos era bien atendida, pero lo último que sabemos es que la habían trasladado a un centro militar, donde pasó a dormir en el piso«.

Vuelos con diez argentinos deportados, uno de los operativos en septiembre

A mediados de septiembre, la empresa Omni Air International se encargó del regreso de diez argentinos deportados. Para el operativo, se utilizó un Boeing 767-300 con capacidad para 247 pasajeros, que fue contratado en Estados Unidos.

Los diez argentinos que regresarán en ese operativo según indicó Infobae fueron: Daniel Rodrigo Céspedes; Maximiliano García; Luciana Lorena Lopresti; Sandra Márquez; Ernesto Núñez; Marcos Ontivero; Pablo Ridolfo; Mario Robles; Julián Francisco Rojas y Rodolfo Valor.