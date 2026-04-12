Arranca la comisión especial para debatir propuestas para el basural de Bariloche

Dos veces llegó a sesión el pliego de licitación para hacer un relleno sanitario, cuyo proyecto volvió a comisiones. Foto: Archivo/Chino Leiva

La comisión especial que busca escuchar a vecinos interesados en exponer propuestas referidas al basural de Bariloche comienza este lunes con cinco jornadas de participación ciudadana en la que los oradores inscriptos tendrán 10 minutos para exponer sus ideas.

La modalidad acordada por los concejales es una comisión que se realizará todas las tardes, de lunes a viernes, a partir de las 15:30.

Las inscripciones para participar se lanzaron el miércoles pasado luego del acuerdo de los concejales en abrir esta instancia participativa para abordar la problemática que aqueja a la población y que tuvo dos intentos fallidos del Ejecutivo de impulsar un pliego licitatorio para crear dos nuevas celdas en el mismo predio y cambiar a la modalidad de relleno sanitario, mientras se remedia el manto actual.

El Concejo Municipal informó el orden de presentación de los primeros 24 oradores anotados. El lunes tomarán la palabra por 10 minutos cada uno: Raúl Ricardo Marín, Walter Tassone, Tomás Guevara, Lihue Bariggi Amara, Rafael Elias Costa, Eugenia Bogazzi, Alejandro Beletzky, Ignacio Sagardoy, Fernando Del Campo, Sofia Lara Schlezak, Rubén Guzmán y Ailín Clavería.

El martes será el turno de Karina Poblete Casas, Viviana Gallardo, Martin Exequiel Irigoyen, Verónica Sierpe, Victoria Sofía Seguel, Alejandro Yanniello, Pablo Antonio García, Melisa Hansen, Adriana Bohorquez, Bruno Francisco Mercado Quintero, Demetrio Artiaga y Patricia Díaz.

Las exposiciones se realizarán en la sala de sesiones y serán retransmitidas por el canal de Youtube del Concejo.

Con esta instancia se busca dar lugar a las opiniones y propuestas de distintos sectores organizados o simples vecinos afectados por el basural a cielo abierto que está ubicado a la vera de la Ruta 40, rodeado de barrios.