Aseguran que el Banco Nación eliminó la norma que permitía a funcionarios acceder a créditos millonarios

Los créditos hipotecarios que el Banco Nación otorgó de forma veloz y por montos multimillonarios a funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza siguen dando de qué hablar. Uno de los últimos en aclarar su préstamo por $373 millones (US$ 315 mil) fue Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía Luis Caputo, quien afirmó que realizó el trámite «como cualquier hijo de vecino». Aseguran que la entidad bancaria eliminó la norma que abría esta ventana para quienes tienen un cargo político en el Estado.

La información fue publicada por el diario Clarín, que precisó que en septiembre del 2024, el entonces presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, y su vice, Darío Wasserman), alteraron la resolución 802 que abarca a los empleados del sector público.

Allí, en el apartado Sección I, Condiciones Generales, el Banco Nación agregó un párrafo que especifica los alcances de las personas que pueden acceder a créditos hipotecarios del ámbito público: «Así mismo se incluyen a las (personas) que perciban ingresos del Sector Público no incluidos en las actividades habituales, como por ejemplo (…) cargos políticos designados por resolución o electivos».

Poco más de un año después, luego de que funcionarios y legisladores (tanto del oficialismo como de la oposición) consigan sus préstamos, el BNA quitó ese apartado mediante una nueva circular (N° 0092/2026).

Este 9 de enero, el propio Wasserman, quien asumió como presidente del Banco Nacion el pasado 23 de diciembre de 2025, autorizó a que se «resuelva aprobar adecuaciones a los reglamentos del asunto cuyos acépites (sic) quedarán redactados de las siguiente manera, a saber…». Allí, se alteró la mencionada reglamentación.

En off con el medio mencionado, un funcionario de Economía se mostró aliviado de no haber accedido a un crédito hipotecario por US$ 200 mil que había tramitado en el BNA y asveró: «Acá nadie gana más de 10 palos, por lo menos por recibo. Cómo hacen para vivir en countries, tener varios vehículos y afrontar la cuota del préstamo que sacaron en Nación y que puede llegar a 4 millones de pesos mensuales, no tengo la menor idea. O sí tengo idea…».

El descargo de un asesor de Caputo por su crédito de $373 millones: «Como cualquier hijo de vecino»

El director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía Luis Caputo, Felipe Núñez, habló en el streaming oficialista Carajo sobre su crédito hipotecario en el Banco Nación por un monto equivalente a US$ 315 mil.

“No hicimos nada ilegal ni inmoral. Fuimos como cualquier hijo de vecino (que es apto crédito) a sacar un crédito a la misma tasa y plazo que puede sacar todo el mundo que sea apto crédito”, afirmó.

Núñez lidera la lista de más de 40 funcionarios y legisladores con uno de los montos más elevados que otorgó la entidad bancaria estatal.

De acuerdo a un análisis de Chequeado, la información publicada por el BNA en febrero de 2025 (momento en el que se le adjudicó el préstamo a Núñez), decía que había una línea de crédito especial para personas que trabajan en el sector público y que son clientes de la entidad.

Esta línea tenía algunas características especiales respecto a las condiciones generales: la oferta tenía un tope de 270 mil UVAs (Unidad de Valor Adquisitivo) y que permitía saldar hasta el 90% de la vivienda.

En ese momento, el programa +Hogares (destinado al público en general), otorgaban un monto máximo de 230 mil UVAs y cubría como máximo hasta el 75% de la propiedad.

Con respecto a las tasas, en ese momento el banco ofrecía una tasa anual del 4,5% para los trabajadores del Estado, mientras que para el resto de los clientes era del 9,78%.

Con respecto al crédito de Núñez, implica el pago de una cuota inicial de aproximadamente $1.800.000, y requería acreditar ingresos (incluyendo titulares y codeudores) por más de $6.000.000 (es decir, cuatro veces más que un salario privado promedio).

Según los datos de la Central de Deudores del BCRA (a enero de 2026), el monto que adeuda Núñez se ubica entre los más altos para un préstamo otorgado por el Banco Nación. En este sentido, se trata de un monto que muy poca gente pudo acceder y que supera ampliamente la sumatoria promedio que otorgó la entidad ($101 millones).

Gráfico gentileza Chequeado.

Qué se sabe de los créditos que el Banco Nación dio a medio centenar de funcionarios

En una entrevista por la TV Pública, el presidente Javier Milei manifestó que la toma de créditos que se difundieron estos últimos días no “mató gente” ni nadie “perdió la libertad” de hacer absolutamente nada.

“Si un funcionario toma un crédito en el Banco Nación, porque nosotros hemos definido nuestros valores morales, la pregunta es: ¿con eso mató gente? ¿Violenta el derecho a la vida? No. Con lo cual, el primer punto de nuestros valores morales, que definen la moral como política de Estado, no está vulnerada. Vamos al segundo punto: La Libertad. ¿Alguien perdió la libertad por eso? No. Es decir, vos te podés seguir expresando, podés seguir caminando por tu calle, podés seguir haciendo negocios, podés juntarte a hacer este programa…”, argumentó el mandatario.

Estas declaraciones se desprendieron de lo sucedido el pasado viernes cuando la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, solicitó la renuncia indeclinable de su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, luego de conocerse su participación en una nómina de préstamos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a diversas figuras de la administración pública y el Poder Legislativo.

Según los datos consignados en la web “Cuánto deben” que refleja el historial de deuda de funcionarios y legisladores públicos, entre los libertarios que aparecen como beneficiarios de préstamos son: Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía Luis Caputo; Federico Furiase, ex director del Banco Central y actual secretario de Finanzas; Pedro Inchauspe, director del Banco Central; Juan Pablo Carreira (alias Juan Doe), responsable de la cuenta de Twitter, la Oficina de Respuesta Oficial; el jefe de gabinete del Ministerio de Defensa, Guillermo Madero; el director de YPF Emiliano Mongilardi; y el ex jefe de gabinete del ministerio de Capital Humano, Leandro Massaccesi.

A la vez, del lado del Congreso, aparecen los legisladores Alejandro Bongiovanni, Santiago Santurio, Mariano Campero y Lorena Villaverde; mientras que a la par figura el director de la secertaría privada en Diputados, Sharif Menem.

El caso de los créditos despertó fuego cruzado entre libertarios y kirchneristas. Por un lado, quienes impulsaban la privatización y hasta cierre del Banco Nación, ahora resaltan las convenientes condiciones que ofrece la banca estatal para acceder a créditos, motivo por el cual acudieron allí y no a un banco privado. Por otro lado, en las filtraciones también aparecieron integrantes del gobierno del Frente de Todos que, a pesar de haber delcarado públicamente contra los préstamos UVA, figuran como tomadores de crédito.

Desde la oposición, por su parte, apuntan a ciertos créditos otorgados: Furiase aclaró que el préstamo es su segunda vivienda y que a la vez cuenta con una tercera que fue donada, Shariff Menem logró juntar con los requisitos a pesar de tener 24 años y que sea su primer trabajo en blanco, y Lorena Villaverde pasó las pruebas a pesar de tener un fallo judicial en contra con orden de embargo.

«Técnicamente se lo rechazaron porque Villaverde está embargada y procesada en una causa por estafa por sobrevender lotes para desarrollos inmobiliarios. Y desde la central alguien levanta un teléfono, finalmente el crédito se aprueba», dijo el legislador santafesino Esteban Paulón en LED FM.

Como respuesta, desde ATE convocaron a más de 1.000 delegados y a los afiliados para que soliciten créditos en el Banco Nación en todo el país. «Ahora los trabajadores somos los que queremos créditos de los mismos montos, con las mismas tasas de interés y los mismos plazos de financiación que tuvieron los funcionarios, diputados y allegados de La Libertad Avanza”, indicó Rodolfo Aguiar.

Desde La Libertad Avanza respaldaron la validez de los créditos sumando el caso de Julia Strada, legisladora del Frente de Todos y ex directora del Banco Nación durante la época de Alberto Fernández. A través de sus redes, Strada mostró el paso a paso de cómo obtuvo el crédito e instó al oficialismo a hacer lo mismo.

«Querido Toto: que Núñez y Furiase – que estaba en situación 2- muestren los papeles. Es fácil. Sos su jefe. No creo que quieras ocultar cosas no?», añadió.

Caputo: me metés en el medio porque querés ocultar cómo hizo la plata Adorni y el fracaso de tu política económica. La gente no es boluda.



Acá te dejo el paso a paso de mi solicitud de crédito. Quiero ver que cada uno de tus funcionarios pueda mostrar todo lo que describo a… https://t.co/plIKrG1BCB pic.twitter.com/Q8Pe6yHtPF — Julia Strada (@Juli_Strada) April 6, 2026

En las denuncias presentadas ante la justicia, se pidió al Banco como medida de prueba que aporte de cada crédito cuestionado los detalles de la operación, los plazos y si se tramitó con mayor celeridad de lo habitual. La investigación judicial podrá determinar ese punto.