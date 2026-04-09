Funcionarios del equipo de Caputo hablaron tras el escándalo por los créditos del Banco Nación
El secretario de Finanzas, Federico Furiase, y el asesor del Ministerio y director del BICE, Felipe Núñez, aseguraron que accedieron a los préstamos en las mismas condiciones que cualquier ciudadano.
En medio del escándalo por el otorgamiento de créditos hipotecarios del Banco Nación, funcionarios del equipo económico que encabeza Luis Caputo salieron a dar explicaciones públicas y rechazaron haber recibido beneficios especiales.
El secretario de Finanzas, Federico Furiase, y el asesor del Ministerio y director del BICE, Felipe Núñez, aseguraron en Carajo Stream que accedieron a los préstamos en las mismas condiciones que cualquier ciudadano.
Qué dijeron los funcionarios de Caputo que accedieron a privilegios en los créditos hipotecarios del Banco Nación
“Nosotros no hicimos nada ilegal ni inmoral. Fuimos como cualquier hijo de vecino apto crédito a sacar un préstamo a la misma tasa y plazo que puede sacar todo el mundo”, afirmó Núñez en una entrevista. Además, explicó que eligieron el Banco Nación por ser clientes, cobrar allí sus sueldos y porque ofrecía “la tasa más competitiva del mercado”.
El funcionario remarcó que los casos de integrantes del Gobierno representan una porción mínima del total: “Los funcionarios fueron menos del 0,2% de los 27.000 créditos otorgados”. También negó que existieran tasas subsidiadas o condiciones preferenciales.
En esa línea, consideró que la controversia ayudó a visibilizar los créditos hipotecarios UVA como herramienta de acceso a la vivienda: “Le mostró a los argentinos que es un gran producto para comprar una casa y potenciar el mercado inmobiliario”.
Por su parte, Furiase aclaró su situación personal y sostuvo que tomó un crédito para una segunda vivienda, con una tasa más elevada. Además, explicó que la propiedad que figura como tercera vivienda corresponde en realidad a una cesión de usufructo familiar.
El secretario de Finanzas vinculó la reactivación del crédito hipotecario con la estabilización macroeconómica iniciada en 2024. Según indicó, la baja de la inflación y de las tasas de interés permitió a los bancos extender los plazos de financiamiento.
En ese sentido, destacó un cambio en la estructura del sistema financiero: “Antes, los bancos destinaban cerca del 50% de sus activos al sector público y sólo el 18% a familias y empresas. Hoy esa relación prácticamente se invirtió”.
Las declaraciones se producen en un contexto de creciente debate político y mediático sobre el acceso de funcionarios a créditos públicos, mientras el Gobierno busca despegarse de cualquier sospecha de trato preferencial.
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