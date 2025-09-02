Base para emergencias de Estados Unidos en Neuquén: la embajada dijo que es un «símbolo de amistad»

Estados Unidos entregó este martes la base ideada para atender desastres naturales y emergencias humanas relacionadas a Vaca Muerta. El acto contó con autoridades del gobierno de Neuquén y la encargada de Negocios de Estados Unidos en Argentina, Heidi Gómez Rápalo, quien sostuvo que se trata de un «símbolo de amistad» entre el país norteamericano y Argentina.

El traspaso es más formal que operativo, ya que la base trabaja en en cercanías de la Autovía Norte hace más de un año. El nuevo centro está destinado a la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos con el fin de reforzar su capacidad para atender situaciones críticas.

El acto de entrega del Centro de Operaciones de Emergencia y del Depósito de Logística de Emergencias se desarrolló en Casa de Gobierno y estuvieron presentes también el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, y la secretaría de Emergencias, Luciana Ortiz Luna.

En este sentido, Ortiz Luna anunció que la Embajada norteamericana anunció la entrega de equipamiento, lo que lo hace «único» en el país.

Por su parte, Nicolini detalló que se trata de «sistemas de computación y de logística muy importantes y de última generación, acorde a lo que se maneja en Estados Unidos».

“Es un honor acompañar a la provincia de Neuquén con esta donación, que esperamos fortalezca la capacidad de respuesta de los neuquinos ante emergencias y desastres naturales,” declaró Heidi Gómez Rápalo.

Asimismo, manifestó que esta instalación es «un símbolo de la sólida y duradera amistad entre los Estados Unidos y el pueblo argentino. Es un claro ejemplo de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos.”

De qué se trata la base que construyó EE.UU. en Neuquén

Desde la embajada indicaron que el proyecto representó una inversión de mas de 2,3 millones de dólares, que consistió en la construcción del edificio principal y un depósito de almacenamiento, el equipamiento y mobiliario, y capacitaciones para el personal que trabajará en el lugar.

La obra comenzó en 2018, a pedido del gobierno provincial, con el objetivo de albergar a equipos de emergencia y mejorar la capacidad de respuesta frente a desastres naturales.

El mismo está ubicado cerca del aeropuerto de la capital y en el complejo de 600 m² colocaron una sala de coordinación, oficinas de monitoreo y un depósito para material humanitario previamente donado por Estados Unidos como carpas, catres, vehículos 6×6 y otros insumos para centros de evacuados.

El proyecto fue financiado por el «Programa de Asistencia Humanitaria del Comando Sur de Estados Unidos», que también apoyó la construcción de otro centro en Chaco y muchas iniciativas similares en Sudamérica.

Por último, revelaron que la iniciativa tiene como objetivo «ayudar a países socios a desarrollar capacidades de preparación, respuesta y mitigación ante desastres, bajo la premisa de que la coordinación logística es clave para garantizar el éxito de las operaciones de socorro».