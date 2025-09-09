Así es el proyecto del nuevo edificio y refacción del Hospital Francisco López de Roca

Una vista que permite mostrar el lugar libre en el predio del actual hospital donde se construirá el nuevo edificio. (Foto: Juan Thomes)

El anuncio de un nuevo hospital para Roca que se realizó en el aniversario de la ciudad significó un soplo de optimismo dentro de la crisis que afecta al Francisco López Lima y que por estos días la nueva conducción de la institución intenta sortear.

Fue el gobernador Alberto Weretilneck hace justo una semana en el barrio Stefenelli que afirmó en su discurso que la ciudad tendrá un nuevo hospital, ante la intendenta María Emilia Soria y la nueva directora de la institución, Susana Marezi.

Diario RÍO NEGRO accedió a un resumen del anteproyecto de ampliación y refacción del Francisco López Lima, que significará la construcción de 18.000 metros cuadrados nuevos y la demolición de 4.800 de la antigua estructura.

Dónde estará el nuevo edificio del hospital de Roca

La nueva obra, que se hará en la predio actual de hospital que está delimitado por las calles Roca, Palacios, Italia y Gelonch, tendrá dos plantas y comprenderá un centro materno infantil y áreas funcionales que compartirá con el hospital de adultos.

Según el detalle de los números que informó el ministerio de Obras Públicas de Río Negro que dirige Alejandro Echarren, actualmente el edificio del hospital (constituido por sectores relativamente nuevos como las áreas de ginecología, neonatología, y otros que llevan décadas funcionando y se volvieron obsoletos) tiene hoy 13.065 metros cuadrados.

Según el proyecto del Gobierno provincial se demolerán 4.832 metros cuadrados y se construirán en planta baja 14.450 metros cuadrados y en planta alta 3.836 metros cuadrados.

La superficie total nueva a construir será de 18.286 metros cuadrados.

La distribución de las áreas en el nuevo edificio

La planta baja del nuevo edificio tendrá un hall de acceso más recepción; guardia pediátrica; control sano (vacunatorio más kinesiología); unidad de terapia intensiva pediátrica; unidad de vigilancia intermedia pediátrica; internación pediátrica más habitación de madres; y consultorios externos pediátricos.

También en la planta baja estará el área de diagnóstico por imágenes (rayos, tomografías, ecografías, mamografías y cardiología); análisis clínicos (laboratorio, hemoterapia y bacteriología); farmacia; consultorios externos adultos; salud mental; servicios generales (cocina, lavandería, planchado, vestuarios personal y comedor personal); Camet (depósitos generales y talleres de mantenimiento).

En la planta alta de la nueva estructura estarán la administración general; zona de informática y archivo general; hospital escuela; y culto.

Los nuevos sectores contarán con servicios de apoyo complementarios para el personal hospitalario, público en general y pacientes.

En cuanto a trabajos en el exterior, se construirán nuevos estacionamientos.