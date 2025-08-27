Así fue el ataque a la caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora, durante un acto de La Libertad Avanza

Una caravana de campaña encabezada por el presidente Javier Milei en Lomas de Zamora terminó este miércoles con incidentes cuando un grupo de personas arrojó piedras y otros objetos contra la camioneta que trasladaba al mandatario. Como consecuencia, toda la comitiva presidencial fue evacuada de urgencia.

Piedrazos y tensión en la caravana de Milei en Lomas de Zamora: evacuaron de urgencia a la comitiva



Hubo fuertes incidentes durante la recorrida que el Presidente y su hermana Karina iban a hacer junto a candidatos.https://t.co/xCykFt7V6T pic.twitter.com/To8eFeJ4HL — TN – Todo Noticias (@todonoticias) August 27, 2025

Según fuentes de Noticias Argentinas, los ataques ocurrieron cuando la caravana llegaba a la Plaza Grigera. En medio de la confusión, el diputado José Luis Espert, que acompañaba a Milei, se retiró del lugar en motocicleta, mientras la seguridad presidencia lograba resguardar al resto de la comitiva.

Contexto de campaña y polémica por coimas

La visita de Milei a Lomas de Zamora, un distrito clave de la Tercera Sección Electoral, se produjo en la recta final de la campaña para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.

El tenso clima del acto estuvo marcado por la difusión de los audios del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, que denuncian presuntos hechos de corrupción dentro del Gobierno.

Poco antes de la evacuación, el presidente se refirió públicamente a las acusaciones: «Todo lo que dice es mentira. Lo vamos a llevar a la justicia y vamos a probar que mintió», sostuvo Milei.