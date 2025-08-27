Ataque a Javier Milei en Lomas de Zamora: debió ser evacuado tras una caravana de La Libertad Avanza

El presidente Javier Milei fue atacado este miércoles por la tarde durante una caravana en Lomas de Zamora y debió ser evacuado de urgencia por cuestiones de seguridad. El hecho ocurrió cuando un grupo de militantes arrojó piedras y botellas de plástico contra la camioneta blanca en la que circulaba el mandatario, acompañado por su hermana Karina Milei, el diputado José Luis Espert y el dirigente Sebastián Pareja.

La caravana de La Libertad Avanza había comenzado en un clima festivo, con simpatizantes que se acercaban a saludar al Presidente en el centro de Lomas. Sin embargo, a los pocos minutos de iniciado el recorrido, comenzaron los incidentes: al menos dos hombres lanzaron objetos contra el vehículo presidencial, informó el medio Clarín.

La situación obligó a suspender de inmediato la actividad. Milei y sus acompañantes descendieron de la camioneta y fueron trasladados a un auto negro cerrado para salir de la zona. En tanto, Espert decidió retirarse en moto para evitar quedar en medio del conflicto.

Testimonios tras el hecho

El propio Espert relató lo ocurrido en diálogo con TN: «Habíamos recorrido varias cuadras en paz, con alegría, con mucha euforia y en algún momento cayeron piedras muy cerca del Presidente. A una de las chicas que hace fotografía le pegaron un piedrazo cerca de la cintura. La situación se puso muy violenta y por una cuestión de seguridad decidimos dar por terminado el hecho».

El diputado libertario apuntó directamente al kirchnerismo: «Esta es la segunda vez que nos pasa en territorio kirchnerista. El otro día en Junín también. La violencia en plena campaña es realmente llamativa».

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que no hubo heridos tras el ataque, pero acusó al kirchnerismo de fomentar la violencia: «Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado«, expresó en X.

Además, aseguró que «lo único que hay son muchos que van hacia el más absoluto de los olvidos: kirchnerismo nunca más«.