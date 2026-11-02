Coordinarán los últimos detalles de la visita del papa León XIV a la Argentina: qué se definió sobre la presencia de funcionarios en las misas

El papa León XIV llegará el próximo 8 de noviembre a la Argentina para una visita oficial de cuatro días. Desde el Gobierno nacional ultiman los detalles previo a su arribo al país. Al respecto, este lunes por la tarde habrá una última reunión con la avanzada del Vaticano en el Palacio San Martín. El Pontífice recorrerá CABA, Luján y la provincia de Córdoba.

Karina Milei junto al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, recorrieron ayer el espacio donde se celebrará la misa que oficiará el líder religioso en el Monumento a los Españoles.

Papa León XIV en Argentina: preparativos y presencia de funcionarios en las misas

Según Infobae, en la reunión preparativa de este lunes estarán el secretario de Culto, Agustín Caulo, y el subsecretario de Despliegue Territorial del Ministerio de Seguridad, Héctor Cajida, junto a Mara Gorini, la mano derecha de Karina Milei. Agregó que entre los representantes del Vaticano estarán el responsable de coordinar el viaje y el conductor del papamóvil.

El medio de Buenos Aires dijo que desde La Libertad Avanza se resolvió que haya representantes del Poder Ejecutivo en las distintas misas que celebrará León XIV. La primera celebración religiosa tendrá lugar en el Monumento a los Españoles, donde se espera que esté todo el Gabinete. Otra será en Córdoba y allí estarán Karina Milei y las ministras Sandra Pettovello (Capital Humano) y Alejandra Monteoliva (Seguridad). En tanto, en la que se haga en la Basílica de Luján concurrirán el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández. También dirá presente el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Para el domingo 8 de noviembre está previsto un encuentro en el papa y Javier Milei en Casa Rosada, que luego se extenderá a todo el Gabinete. En el Palacio LIbertad está prevista una recepción oficial. Se elevaron las invitaciones a Victoria Villarruel, y a todos los gobernadores y legisladores nacionales, señalaron los sitios porteños.

Visita del papa León XIV a la Argentina: más frecuencia de trenes, colectivos y subtes

El obispo auxiliar de San Isidro y coordinador general de la visita del papa León XIV a la Argentina, monseñor Raúl Pizarro, confirmó que habrá un refuerzo de las frecuencias de trenes, colectivos y subtes durante las actividades del Pontífice, que llegará al país el próximo domingo 8 de noviembre, y anticipó que se desplegarán importantes operativos de seguridad y tránsito para recibir a millones de fieles, señaló Noticias Argentinas.

Pizarro explicó que el lunes, declarado feriado nacional, el transporte público no solamente mantendrá sus servicios, sino que incrementará sus frecuencias para facilitar el traslado de los asistentes. «Todos vamos a tener que caminar. Algunos, 10 cuadras; otros, 20; otros, 30; otros, 40», advirtió en diálogo con Radio Rivadavia.

El religioso detalló que, en Buenos Aires, el Papa recorrerá aproximadamente 20 cuadras en el Papamóvil por la avenida del Libertador hasta llegar al escenario instalado en las inmediaciones del Monumento de los Españoles. El público estará distribuido en sectores vallados con capacidad para entre 500 y 1.000 personas, mientras que los espacios más próximos al altar estarán reservados para personas con discapacidad y autoridades religiosas y políticas.