Rumbo a BioArgentina 2026: fundó una empresa que trabaja con la memoria de las abejas para mejorar los cultivos

Un productor coloca colmenas en su campo, pero las abejas vuelan hacia otras flores. O llega el frío y su actividad disminuye justo cuando los árboles necesitan polinización. Matías Viel encontró en esos problemas una oportunidad para emprender junto con científicos argentinos. “Hace diez años empecé Beeflow con la idea de ayudar a los agricultores a producir más alimentos de forma sustentable”, contó el fundador y CEO de la empresa en diálogo con RN RADIO. Viel participará de BioArgentina del encuentro de la CAB (Cámara Argentina de Biotecnología) que se realizará el 11 de noviembre en Bariloche.

Su formación provenía de los negocios. Para desarrollar el proyecto se vinculó con investigadores del Conicet y de universidades argentinas que habían dedicado sus doctorados al estudio de las abejas y la polinización. “Las abejas se asocian con la producción de miel, pero tienen muchísimo más impacto en la producción de alimentos”, explicó. Según indicó, Beeflow opera en Estados Unidos, México, Perú, Chile y Brasil, y mantiene en Argentina un equipo de investigación y desarrollo.

De colocar colmenas a gestionar la polinización

Viel señaló que, durante décadas, el manejo de la polinización se concentró en alquilar colmenas y distribuirlas en los campos durante la floración. “Hasta ahora no se medía la polinización, no se optimizaba”, sostuvo. Frente a las dificultades que aparecían, agregó, “los agricultores no tenían soluciones a esos problemas”.

Los apicultores locales colaboran en el manejo de las colmenas durante la floración de los cultivos. Foto Beeflow.

La empresa propone incorporar mediciones y tecnologías para gestionar ese proceso junto con productores y apicultores. “El cambio de paradigma pasa por pasar de, yo le llamo, la polinización 1.0, que es lo que se hace hace más de 50 años, a una polinización 2.0”, describió. En esa nueva etapa, explicó, “se mide la polinización, se gestiona la polinización”.

El trabajo comienza con problemas concretos. “A veces un agricultor tiene colmenas en sus campos y las abejas se van hacia el campo del vecino, se distraen con otras flores. Y eso es natural, pero es un problema para el agricultor”, señaló.

Cómo trabajar con la memoria de una abeja

Una de las herramientas surgió del trabajo con Walter Farina, investigador de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. “Encontramos una forma para condicionar la memoria de las abejas a que tengan más atracción por unas flores específicas”, explicó Viel.

El procedimiento utiliza un jarabe con agua, azúcar y fragancias asociadas a las flores del cultivo que se busca polinizar. Según el empresario, permite aumentar la atracción y favorecer las visitas. “Nosotros estudiamos cómo las abejas y las plantas se comunican a través de las fragancias de las flores y es realmente apasionante”, expresó.

La actividad de las abejas puede influir en la cantidad y el tamaño de los frutos. Foto Beeflow.

La empresa también trabaja con suplementos destinados a favorecer el desempeño de las abejas ante bajas temperaturas, una condición que puede limitar su actividad durante la floración. “Los agricultores nos contratan para que nosotros gestionemos la polinización de principio a fin, trabajando con apicultores locales en cada uno de los mercados donde operamos”, detalló. El objetivo, sostuvo, es mejorar la producción “potenciando un proceso natural que tiene muchos años de evolución”.

Polinización, frutos y rentabilidad

Para una región frutícola, ese trabajo tiene una relación directa con la cosecha. Viel explicó que una polinización adecuada favorece la formación de semillas y, en algunos cultivos, puede contribuir al desarrollo de frutos de mayor tamaño.

“La polinización pareciera ser uno de esos últimos eslabones o una de esas últimas variables agronómicas que poca atención se le prestó”, consideró, al compararla con los avances en riego, nutrición y genética.

Sin embargo, aclaró que obtener frutos más grandes no implica necesariamente que se necesiten menos plaguicidas. “Los agricultores tienen muchos desafíos para controlar las plagas”, reconoció. La tarea consiste en contemplar también las consecuencias que esos tratamientos pueden tener sobre las abejas y otros insectos benéficos. “Ayudarlos a entender la relación entre las abejas y la rentabilidad del cultivo es parte de nuestro trabajo”, sostuvo.

Para Viel, ambas decisiones deben coordinarse porque apuntan a un mismo resultado: mejorar la producción. “La estrategia de fitosanitarios del cultivo tiene que ser amiga de la estrategia de polinización”, resumió.

Los desafíos de una empresa científica

Viel participará de BioArgentina, el 11 de noviembre en Bariloche, donde compartirá la experiencia de Beeflow y conversará con otros emprendedores sobre los desafíos de desarrollar empresas desde Argentina.

Entre los asuntos que necesitan abordar mencionó los procesos regulatorios, la propiedad intelectual y la salida a otros mercados. El objetivo, señaló, es “desarrollar un ecosistema cada vez más fuerte” que permita exportar talento y conocimiento y generar oportunidades de empleo.

Después de diez años, el comportamiento de las abejas sigue abriendo preguntas: cómo aprenden, qué recuerdan y por qué eligen una flor en lugar de otra. “Todavía tenemos mucho recorrido para seguir aprendiendo y generando valor para la agricultura”, afirmó.

BioArgentina 2026 Bariloche: cómo participar

BioArgentina es la jornada anual organizada por la Cámara Argentina de Biotecnología (CAB), que reúne a investigadores, emprendedores, startups, empresas líderes y representantes del sector público para vincularse de manera efectiva y potenciar la innovación en el país.

En su 13ª edición, el evento se realizará el 11 de noviembre en el Sheraton Hotel Bariloche, Río Negro, consolidando su carácter federal y ofreciendo una oportunidad única para conocer los últimos avances científicos, generar vínculos estratégicos y explorar nuevas oportunidades de negocio. La participación es gratuita, con inscripción previa y cupos limitados en www.bioargentina.com.ar.