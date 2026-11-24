El Congreso transita su última semana de sesiones ordinarias con un cronograma día a día cargado de definiciones para destrabar proyectos centrales antes del cierre del período. En el Senado, el oficialismo corre por la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara a 2027, en un proyecto que también incluye Ficha Limpia y cambios en el financiamiento de campañas, mientras en Diputados se encamina el debate del Presupuesto 2027.

La actividad arranca este martes con trabajo en comisiones: desde las 14, un plenario de Ambiente e Industria busca impulsar el proyecto de presupuestos mínimos de gestión de envases, empujado por la filo radical Edith Terenzi (Chubut), quien ya logró aprobar un articulado sobre pictogramas en menús de restaurantes. Dos horas más tarde, la bicameral mixta Revisora de Cuentas procura cerrar el aval al programa de acción anual 2027 de la Auditoría General de la Nación (AGN), presidida por Juan Manuel Olmos.

El miércoles 25 de noviembre, la agenda se recarga desde las 10 con un plenario de Salud —que encabeza la libertaria puntana Ivanna Arrascaeta—, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales para debatir y buscar dictamen del proyecto sobre ludopatía, que cuenta con media sanción de Diputados hace casi dos años y corre riesgo de perder estado parlamentario.

A partir de las 15.00, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, brindará su primer informe de gestión ante el Senado desde que asumió en junio, con un consolidado oficial de 1.287 preguntas (sobre 1.659 consultas recibidas de doce bloques), donde el 46% corresponde a temas económicos.

El jueves 26: sesión doble por las PASO y el Presupuesto 2027

Para el jueves 26 de noviembre se proyecta una jornada legislativa simultánea en ambas Cámaras. En el Senado, donde la sesión aún no fue convocada formalmente, el oficialismo apunta a debatir la Reforma Electoral —con la suspensión de las PASO rumbo a 2027, Ficha Limpia y la modificación del financiamiento de campañas— e intenta tratar sobre tablas la ley de prevención de la ludopatía.

Para aprobar la reforma electoral en general y en particular se requiere mayoría absoluta (37 votos): en Casa Rosada, según Infobae, proyectan una base de 38 adhesiones, contando a Edith Terenzi como el 35 junto a respaldos de bloques provinciales.

Además, de cara al debate del jueves 26, distintas oficinas advirtieron que habrá que modificar en el recinto el artículo 18 bis del dictamen de mayoría sobre el Capítulo V de la Ley 27.120 (Elección de Parlamentarios del Mercosur), ya que el texto actual asigna las 24 vacantes por distrito regional a legisladores de los propios poderes legislativos provinciales: «No creo que haya problemas, pero así no puede salir», admitieron desde el oficialismo.

En simultáneo, en Diputados se proyecta sesionar desde el mediodía del jueves 26 para tratar el Presupuesto 2027, que ya tiene dictamen de mayoría en comisión y prevé un crecimiento del 4% y una inflación anual del 18%, en una discusión que suele extenderse por cerca de veinte horas. El cierre de la semana llega el viernes, cuando —tras la eventual sesión en el recinto— la comisión de Acuerdos tiene prevista una reunión con pliegos de jueces electorales pedidas por aliados.

Qué buscan destrabar y qué queda en juego

Cada frente abierto en el cierre del período ordinario expone distintas pulseadas políticas y técnicas: