A pocos días de que concluya el período de sesiones ordinarias el próximo 30 de noviembre 2026, el Congreso de la Nación transita su semana más intensa del año.

Con la necesidad de ordenar el calendario legislativo antes de diciembre 2026, los bloques parlamentarios delinearon un cronograma de alta exigencia que comenzará este miércoles 25 de noviembre 2026 con la primera exposición de gestión del jefe de Gabinete, Diego Santilli, ante el Senado, y culminará el jueves 26 con una jornada de debates en simultáneo en ambas cámaras: la Cámara de Diputados abordará el Presupuesto 2027, mientras que la Cámara alta tratará la Reforma Electoral para suspender las PASO.

Cómo es el cronograma del Congreso para el Presupuesto 2027, la Reforma Electoral y Diego Santilli

De acuerdo con la agenda parlamentaria reconstruida a partir de fuentes legislativas y reportes especializados como Parlamentario, la actividad de esta semana se concentra en dos jornadas centrales:

Miércoles 25 de noviembre 2026 (Senado y comisiones) : a partir de las 15.00, el jefe de Gabinete, Diego Santilli , brindará su primer informe de gestión ante el Senado de la Nación desde que asumió el cargo en junio. Según datos oficiales de la Jefatura de Gabinete , el funcionario responderá un consolidado de 1.287 preguntas (sobre 1.659 consultas recibidas de doce bloques), donde el 46% corresponde a temas económicos. Por la mañana, un plenario de comisiones buscará dictaminar el proyecto sobre ludopatía , que cuenta con media sanción de Diputados y corre riesgo de perder estado parlamentario.

: a partir de las 15.00, el , brindará su primer informe de gestión ante el desde que asumió el cargo en junio. Según datos oficiales de la , el funcionario responderá un consolidado de 1.287 preguntas (sobre 1.659 consultas recibidas de doce bloques), donde el 46% corresponde a temas económicos. Por la mañana, un plenario de comisiones buscará dictaminar el , que cuenta con y corre riesgo de perder estado parlamentario. Jueves 26 de noviembre 2026 (Cámara de Diputados) : desde el mediodía, el oficialismo proyecta sesionar en la Cámara baja para debatir el Presupuesto 2027 , que ya cuenta con dictamen de mayoría en comisión y contempla una pauta de crecimiento del 4% junto con una inflación anual del 18%, en una maratón parlamentaria que suele demandar cerca de veinte horas de debate.

: desde el mediodía, el oficialismo proyecta sesionar en la Cámara baja para debatir el , que ya cuenta con dictamen de mayoría en comisión y contempla una pauta de crecimiento del 4% junto con una inflación anual del 18%, en una maratón parlamentaria que suele demandar cerca de veinte horas de debate. Jueves 26 de noviembre 2026 (Senado de la Nación): en simultáneo con Diputados, la Cámara alta prevé debatir el proyecto de Reforma Electoral, que propone suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara a 2027, incorporar la Ficha Limpia y modificar el financiamiento de campañas, además de intentar tratar sobre tablas la ley de prevención de la ludopatía.

Qué votos necesita el Gobierno para aprobar el Presupuesto 2027 y la Reforma Electoral en el Congreso

El desenlace de ambas sesiones dependerá de la capacidad de negociación de La Libertad Avanza, tras el revés sufrido la semana pasada en Diputados, cuando una sesión especial cayó por falta de quórum ante diferencias con bloques provinciales: