Asoman las primeras pretensiones salariales para el 2025 en Río Negro

Con la actualización de la inflación y la línea de pobreza, que supera el millón de pesos, se avizora la primera discusión del año entre los gremios estatales y el gobierno de Río Negro, que ayer puso el foco en resaltar que los incrementos salariales superaron la inflación del 2024, que cerró en 117,8%.

Anteayer se conoció que para que una familia no sea pobre se necesita 1.024.435 pesos para cubrir la canasta básica total. Los sindicatos contemplan ese monto como base, considerando a una persona que con su ingreso costea al grupo familiar, por lo que los escalafones más bajos de los estatales quedaron un escalón abajo, un tema que seguramente será el punto de partida en la discusión salarial del 2025, si finalmente se abren las negociaciones este mes.

Los sindicatos en el arranque de enero elevaron una nota conjunta, firmada por ATE, UPCN, Unter, Asspur, Sitrajur y las dos CTA para pedir la urgente convocatoria a paritaria y una propuesta de mejora.

Hasta ayer no había respuesta del Gobierno si existirá una convocatoria este mes, mientras que el gremio de los estatales ATE, tras cumlir la primera jornada de protesta provincial, prepara para la próxima semana reclamos en los destinos turísticos.

Romeo Aguiar, secretario gremial de ATE, anticipó ayer la pretensión y dijo que el sueldo básico de un agente estatal debería ubicarse en 1.500.000 pesos. Mencionó que solo el 20% de los estatales están por encima de esa cifra.

El salario neto mínimo desde septiembre en Río Negro roza los 911.000 pesos en la administración pública, sin variaciones hasta el momento por el congelamiento de haberes aplicado a partir de octubre. Debajo del millón de pesos quedaron los sueldos iniciales de porteros, enfermeros y docentes sin antigüedad, y apenas un poco por encima los de agentes penitenciarios y profesionales de pregrado (categoría 8) de la Ley 1844 de la administración pública.

Según el gobernador Alberto Weretilneck, los salarios superaron en un 39% la inflación, pero los números que difundió el Gobierno —primero a través de la red social X del mandatario y luego mediante comunicado oficial— pusieron el foco puntualmente en la masa salarial y su variación a lo largo del año que concluyó, que en promedio subió un 156%.

El mandatario desde octubre mantiene la premisa de que los aumentos otorgados en el año que pasó superaron la inflación y por eso no hubo propuesta de incremento salarial en el último trimestre de 2024. Los sindicatos reclamaron que en la ecuación no contempla el Gobierno los últimos dos meses de 2023, que no tuvieron mejora y la inflación del bimestre fue superior al 38%.

Para Weretilneck los aumentos concedidos el año pasado “resguardaron el poder adquisitivo” de los trabajadores y se “fortalecieron” y remarcó que esa situación se dio “en un contexto económico desafiante, marcado por la crisis nacional”.

En los gráficos exhibidos, se debe contemplar que la masa salarial de Educación, por mencionar el área que mayor porción demandó, con 323.501 millones de pesos en el 2024 y una suba anual de 162%, comprende no solo los aumentos otorgados sino también el pago del incentivo docente que absorbió la provincia ante el recorte nacional.

En el caso de la Policía, fue 146% el incremento total y allí se incluye que la provincia en el 2024 realizó un reconocimiento del pago de la zona desfavorable, no contemplado en los primeros meses del año.

En la Ley 1844 se dio el mayor incremento de la masa salarial, un 179%. El impacto fue real en los primeros nueve meses del año, según admitió el propio Romeo Aguiar, que recordó que hasta septiembre se mantuvieron los incrementos, con fuerte impacto en las categorías más bajas.

El sueldo inicial comenzó en el 2024 en 315.887 pesos y en septiembre ascendía a 910.967 pesos, el piso salarial fijado que se mantiene desde entonces.