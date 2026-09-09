Juliana Awada: los 5 pilares de su rutina de fuerza y movilidad funcional

El cuidado de la salud física en la madurez consolidó un cambio de paradigma en el ámbito del bienestar, desplazando las metas estrictamente estéticas para priorizar la longevidad, la autonomía y la capacidad funcional del cuerpo. En este escenario, la empresaria Juliana Awada volvió a posicionarse como una referente de hábitos saludables al difundir en su cuenta oficial de Instagram los detalles de su acondicionamiento cotidiano.

Acompañada por su entrenador personal, Guillermo Eguiño, la diseñadora Juliana Awada exhibió un esquema de preparación que rechaza las rutinas estáticas tradicionales para adoptar un sistema integral de entrenamiento funcional, enfocado en el desarrollo de la tonicidad muscular y el resguardo de las articulaciones a través de movimientos coordinados.

Los 5 pilares de la rutina de ejercicios de Juliana Awada, con Guillermo Eguiño

El programa diseñado por el preparador físico Guillermo Eguiño, para la rutina de ejercicios de Juliana Awada, se articula sobre cinco ejes técnicos orientados al rendimiento físico sustentable.

El primer pilar es el trabajo de fuerza progresiva, orientado a preservar la masa muscular, optimizar la postura y dotar de soporte estructural al sistema osteoarticular.

En segundo y tercer término se integran la potencia y la resistencia, combinando secuencias dinámicas que estimulan la capacidad cardiovascular y la respuesta muscular rápida.

Finalmente, el esquema se completa con ejercicios específicos de movilidad articular y control corporal, herramientas indispensables para asegurar la elasticidad ligamentosa, prevenir lesiones y afianzar la propiocepción en cada patrón de movimiento.

Por qué el entrenamiento de fuerza y movilidad funcional es clave para el bienestar de Juliana Awada

La modalidad adoptada por Juliana Awada responde a las pautas actuales del fitness de precisión: el entrenamiento funcional.

A diferencia de las metodologías que aíslan grupos musculares en máquinas guiadas, este formato entrena cadenas cinéticas completas mediante patrones biomecánicos cotidianos como empujes, tracciones y ejercicios de estabilidad unipodal.

Esta combinación de fuerza y movilidad permite sostener niveles óptimos de energía, agilidad y equilibrio sin someter al organismo al desgaste de sesiones excesivas.

En sintonía con su conocida predilección por el yoga, la actividad al aire libre y la alimentación natural, la empresaria ratifica que la regularidad metódica y el entrenamiento adaptado constituyen la fórmula más eficaz para garantizar vitalidad y calidad de vida a largo plazo.