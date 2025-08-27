Ataque a Javier Milei: acusan al kirchnerismo por los incidentes en Lomas de Zamora y hay un detenido

El presidente Javier Milei fue atacado durante una caravana en Lomas de Zamora. De inmediato fue suspendida y el mandatario debió ser evacuado de la zona, luego de que un grupo de manifestantes arrojara objetos contundentes contra la comitiva. Desde el Gobierno acusaron a militantes kirchneristas y ya hay un detenidos.

Según informó el medio Infobae, un hombre fue aprehendido por tirarse sobre la camioneta oficial, aunque luego fue liberado. Sin embargo, otro hombre quedó detenido por atentado a la autoridad.

El medio de Buenos Aires agregó que los organizadores de la recorrida ya habían recibido advertencias sobre posibles incidentes en la localidad. Habían reportado «todo tipo de amenazas anónimas» contra la comitiva, en lo que describieron como un intento de «intimidar y frenar la actividad» del jefe de Estado.

Los hechos se produjeron a tan solo 11 días de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, y en sus redes sociales, el presidente responsabilizó a un sector de la oposición. Tras el incidente, un integrante del oficialismo que compite en los próximos comicios admitió que los hechos podrían beneficiarlos en la campaña.

La respuesta del Gobierno y las acusaciones políticas por el ataque a Javier Milei

Una vez fuera de la zona de conflicto, el presidente Milei se refirió a los incidentes en su cuenta de X, acusando a quienes, según él, «recurrían otra vez a la violencia». Su postura fue secundada por los miembros de su Gabinete. El ministro de Defensa, Luis Petri, señaló que los actos fueron una representación de «violencia y atraso, todo lo que los argentinos no quieren».

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que el ataque fue organizado para que un sector de la política pudiera «recuperar algo de poder».

Durante los hechos, la candidata a concejal en La Matanza, Leila Gianni, que participaba de la caravana, también recibió un impacto de piedra en su camioneta.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, también se expresó en redes sociales, caracterizando a los atacantes como «militantes de la vieja política» y «un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado».

El subsecretario de Prensa, Javier Lanari, fue más allá y calificó lo ocurrido como un «intento de magnicidio», argumentando que «atentaron contra la vida» de Milei al arrojar un objeto contra su cabeza.

El contexto preelectoral y las posturas de la oposición

El incidente se produjo en un contexto de creciente tensión electoral. Horas antes de que comenzara la caravana, el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, había cuestionado el operativo de seguridad y lamentado las convocatorias «a repudiar» la llegada del presidente.

El jefe comunal, en un mensaje de paz y respeto por la democracia, pidió que la jornada se desarrollara con tranquilidad y sin violencia. «Lomas de Zamora es Pueblo de la Paz. Por favor, que hoy esté todo en paz», había escrito.

El intendente también se refirió a las próximas elecciones como el espacio adecuado para la expresión ciudadana. Otermín sostuvo que «los que quieran respaldar a los jubilados, a los discapacitados, a los estudiantes, a los trabajadores de la salud, los que quieran la verdadera libertad para nuestro hermoso país, están las urnas el domingo 7 de septiembre».

La elección provincial será la primera prueba para el oficialismo en la provincia de Buenos Aires, donde buscará un triunfo para consolidar su poder. En ese sentido, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había manifestado previamente su convicción de que ganarán las elecciones nacionales y que «las provinciales la estamos peleando».