ATE apuntó contra Federico Sturzenegger: el gremio denuncia nuevos recortes en Capital Humano

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció que el Gobierno nacional avanza con una reestructuración en Capital Humano que podría derivar en nuevos despidos. El gremio apuntó contra el ministro Federico Sturzenegger, a quien responsabilizó por los recortes en distintas áreas del Estado.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, ATE aseguró que la reorganización alcanza a dependencias del ministerio que conduce Sandra Pettovello y advirtió que podrían producirse pases a disponibilidad de trabajadores de planta permanente. Desde el Gobierno, por el momento, no hubo una respuesta oficial.

Reestructuración en Capital Humano y denuncias por nuevos despidos estatales

La modificación se apoya en el decreto 378/2026, publicado el 22 de mayo, que dispuso cambios en la estructura organizativa del Ministerio de Capital Humano.

El texto establece la necesidad de «efectuar modificaciones a la conformación organizativa del Ministerio del Capital Humano y a los objetivos de sus áreas dependientes, como así también a la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la citada jurisdicción».

Desde ATE sostuvieron que la medida eliminó áreas de gestión administrativa de las secretarías de Trabajo, Educación y Niñez, Adolescencia y Familia. Además, afirmaron: «Achicaron áreas y al mismo tiempo modificaron la dotación de personal. Los nuevos referentes dijeron que puede haber pases a disponibilidad de miembros de planta permanente en los próximos días».

ATE endurece las protestas y apunta contra Javier Milei en Rosario

El sindicato también cuestionó el contexto en el que se producen los cambios. «Mientras el Gobierno niega las denuncias de corrupción y Sturzenegger adhiere a la ley de Inocencia Fiscal. Hay una doble vara con la cual tratan a los trabajadores, además de que utilizan el Estado para evadir impuestos», expresaron desde la organización.

Mientras tanto, fuentes del oficialismo señalaron a Noticias Argentinas que en distintos organismos comenzaron a ofrecer retiros voluntarios como parte del proceso de reducción de personal. «Es el paso previo a los despidos», indicaron desde La Libertad Avanza.

En paralelo al conflicto por los recortes, ATE convocó a una protesta este 20 de junio en Rosario, donde Javier Milei participará del acto por el Día de la Bandera. El gremio adelantó que declarará al Presidente «persona no grata» y expresó su rechazo a la presencia del mandatario y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo: «El presidente no es bienvenido a Rosario ni tampoco a Santa Fe. Es persona no grata porque sus políticas afectan a todos los que habitan la Argentina». Además, el sindicato ratificó que continuará con medidas gremiales y acciones legales para rechazar la reestructuración y defender los puestos de trabajo.