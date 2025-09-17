ATE Cipolletti denunció maltrato en la sede de Senaf y evalúa medidas de fuerza

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Cipolletti denunció situaciones de maltrato y acoso laboral en la sede local de Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), así como el «desmantelamiento» de programas y de los equipos de trabajo mediante el traslado de personal a otras áreas.

Además, el gremio señaló el «incumplimiento» de las capacitaciones previstas para agosto sobre género, Ley Micaela, masculinidades y violencia laboral. Ante este escenario, ATE advirtió que evalúa la implementación de medidas de fuerza en el edificio del organismo.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Paola Suarez, secretaria gremial de ATE Cipolletti, explicó que el conflicto comenzó cuando el delegado de la sede local de Senaf fue denunciado por trabajadoras por «maltrato, acoso y conductas discriminatorias, especialmente hacia mujeres».

A raíz de esta situación, se presentó una denuncia sindical y se convocó a una mesa de diálogo en julio con la participación de referentes del Ministerio de Desarrollo de Río Negro.

Durante ese encuentro, según indicó Suarez, se asumieron compromisos como evitar nuevos movimientos de personal, ya que «el delegado insistía en desmantelar los equipos de trabajo», y garantizar una serie de capacitaciones en agosto sobre género, Ley Micaela, masculinidades y violencia laboral. Sin embargo, según la gremialista, esos compromisos «no se cumplieron».

“En agosto se dictó solo una jornada sobre género, y la segunda -la más importante, sobre violencia laboral y cómo actuar ante ella- nunca se realizó”, señaló Suarez. Además, denunció que “los trabajadores siguen siendo maltratados de forma constante, y cuando se intenta capacitarlos sobre estas problemáticas, las instancias se suspenden”.

Este medio se comunicó con la sede de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Río Negro en Cipolletti, pero no hubo comentarios. También intentó comunicarse con la titular de Senaf pero hasta el momento de la nota no hubo respuestas.

ATE Cipolletti denuncia el «vaciamiento» de la sede de Senaf en Cipolletti

Desde ATE advierten un proceso de vaciamiento institucional en SENAF Cipolletti. “La gente se está cansando y se va: renuncian o se trasladan a otras áreas del ministerio por el clima hostil”, expresó Suarez.

Como ejemplo, mencionó el traslado de la psicóloga del programa Familias Solidarias al área de Fortalecimiento Familiar, lo que dejó sin profesional a un programa importante para evaluar la idoneidad de las familias que podrían recibir a niños en situación de vulnerabilidad.

“También ponemos el foco en que los equipos están incompletos. Deberían funcionar como triplas -con un operador, un asistente social y un psicólogo- pero en la mayoría de los casos trabajan en duplas o incluso solos, absorbiendo una carga laboral inmensa. El clima es cada vez más hostil, hay sobrecarga, maltrato y una profunda inestabilidad en las funciones. Las situaciones se multiplican y los trabajadores no dan abasto; lejos de mejorar, se ven cada vez más perjudicados”, concluyó.