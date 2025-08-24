Cipolletti cerró un nuevo acuerdo salarial: qué se definió con los gremios municipales

El municipio de Cipolletti llevó a cabo una nueva reunión paritaria este viernes junto a los representantes de los gremios UPCN, ATE, Soyem y Sitramuci. El secretario de gobierno, Julio Dijkstra adelantó que el próximo viernes 29 de agosto estarán depositados los sueldos correspondientes al período agosto 2025, en todas las entidades bancarias, con el incremento acordado durante dichas paritarias.

Tras varias instancias de negociación entre los gremios y el municipio, finalmente se alcanzó un acuerdo salarial. El entendimiento establece un incremento del 3,55% sobre los salarios básicos vigentes al mes de julio de 2025, el cual será liquidado junto con los haberes correspondientes a agosto.

El secretario de gobierno sostuvo que estos acuerdos buscan mantener el poder adquisitivo de los trabajadores en un contexto económico «desafiante» y la apertura al diálogo permanente con los gremios.

En paralelo, se resolvió una mejora en el ítem “Refrigerio”, que a partir de ahora se fijará en un monto equivalente al 1% del salario de la categoría 15. La disposición alcanzará a los trabajadores que actualmente perciben ese concepto y permitirá que el beneficio se actualice automáticamente cada vez que se modifique la escala salarial. Para su implementación se elaborará la resolución administrativa correspondiente, lo que asegurará que el aumento tenga carácter permanente.

Otro de los puntos destacados de la negociación fue el pase a planta con contrato de 24 agentes eventuales en lo que va del 2025.

Por último, se definió que la próxima mesa paritaria se reunirá una vez que se publique oficialmente el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de octubre de 2025. Los gremios esperan que esa instancia sirva para volver a discutir la pauta salarial de cara a fin de año, con el objetivo de evitar un mayor deterioro en los ingresos del sector.

El aumento salarial de junio solo sumó un gremio a favor

La última mesa salarial tuvo lugar en junio y demandó varias instancias de negociación entre el municipio y los gremios antes de llegar a una definición. En esa oportunidad, el Ejecutivo presentó una propuesta de incremento del 4,32% para los empleados municipales, que fue rechazada en un primer momento por todas las organizaciones sindicales, al considerar que el porcentaje resultaba insuficiente y requerir una mejora mayor.

Finalmente, tras tres encuentros consecutivos, el sindicato Sitramuci resolvió aceptar la oferta, lo que permitió cerrar el acuerdo. Según lo establecido, el aumento acordado se hará extensivo a la totalidad de los trabajadores municipales, incluyendo a aquellos con carácter eventual.