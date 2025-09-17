Caballos que sanan: un encuentro por la inclusión y la comunidad en Cipolletti

Hay quienes llegan con la ansiedad a flor de piel, otros con la tristeza a cuestas, y también los que buscan simplemente un respiro. Basta con acercarse a un caballo, sentir su respiración acompasada y dejarse llevar por la calma que transmite para que algo cambie. En cuestión de minutos, el bienestar se siente.

Equinoterapia, formación y monta adaptada en Cipolletti

Ese es el espíritu que guía a la fundación Alma Equina, una organización de Cipolletti que desde hace años trabaja para abrir caminos de inclusión a través de la equinoterapia, la formación y la monta adaptada. Lo que empezó como una escuela de equitación fue creciendo hasta convertirse en un espacio comunitario, donde niños, jóvenes y adultos encuentran un lugar de acompañamiento y pertenencia.

En el predio de la institución conviven 17 caballos que no solo participan de las actividades, sino que aportan su energía a quienes los visitan. Quien ingresa por primera vez suele sorprenderse de la serenidad que allí se respira.

“Solo hacen falta cinco minutos al lado de un caballo para sentir bienestar. Sus pulsaciones más lentas que las nuestras logran bajar los decibeles y generan endorfinas. Es algo que se siente, no hace falta explicarlo”, asegura Rebeca Lorca, presidenta de la fundación.

El trabajo de Alma Equina va mucho más allá de lo ecuestre. Está destinado a niños con diagnósticos de autismo o TDAH, a personas en proceso de rehabilitación por adicciones, a adultos mayores que buscan mejorar su movilidad o simplemente compartir un espacio de recreación.

“Hay mucha necesidad y pocos recursos. Por eso decidimos crear la fundación: queremos visibilizar la tarea, sumar esfuerzos y acompañar con transparencia a las familias”, explica Lorca.

Rebeca Lorca: la dama de los caballlos

Más allá de su rol institucional, la historia personal de Rebeca Lorca también es parte de lo que sostiene a Alma Equina. “Soy ingeniera química de profesión, pero mi verdadera pasión siempre han sido los caballos. Desde que tengo memoria, he estado rodeada de estos majestuosos animales y su belleza y fuerza me han cautivado”, cuenta.

Su interés por unir esa pasión con un propósito social la llevó a especializarse en entrenamiento de caballos deportivos y en equitación terapéutica. “Lo que más me satisface es ver a los niños sonreír mientras montan, sentir su confianza y autoestima crecer. Saber que estamos contribuyendo a renovar vidas es lo que me motiva a seguir adelante”, afirma.

Con un equipo de voluntarios y profesionales, Lorca acompaña a niños y jóvenes que enfrentan desafíos físicos, emocionales o cognitivos. “El objetivo es seguir trabajando con caballos y niños, utilizando la equitación terapéutica como herramienta para ayudar a quienes lo necesitan. Mi compromiso es hacer una diferencia positiva en la vida de las personas y en la comunidad”, resume.

La misión se vuelve aún más desafiante en un contexto donde las obras sociales no suelen reconocer estas prácticas como terapias formales. “Ya está más que comprobado que los caballos son sanadores. Pero como no es negocio, queda afuera de las coberturas médicas. Por eso lo que hacemos requiere del compromiso de todos: voluntarios, familias y quienes se acercan a colaborar”, agrega.

El sostén del proyecto no es solo profesional: es profundamente humano. Cada jornada en el predio reúne a voluntarios, terapeutas, familias y amigos que se comprometen con la misma causa. El trabajo es silencioso, paciente y constante.

Una jornada a puertas abiertas

El próximo 28 de septiembre, la institución abrirá sus puertas para compartir todo este recorrido en su Muestra Anual 2025. Será una jornada con exhibiciones de volteo, salto, manejo y monta adaptada, además de shows en vivo y servicio de buffet.

Más que un espectáculo, la propuesta busca mostrar el poder transformador de los caballos y celebrar a la comunidad que sostiene día a día esta labor.

En Alma Equina, cada relincho es una invitación a descubrir que la inclusión es posible cuando la naturaleza, la empatía y el trabajo solidario se encuentran.

Más información

Cuándo: domingo 28 de septiembre

Dónde: predio de la fundación en Cipolletti

Qué habrá: exhibiciones de volteo, salto, manejo y monta adaptada; shows en vivo y buffet.

Entradas anticipadas: disponibles directamente con la fundación.