Aumento de combustibles por la tasa vial: en qué ciudades se aplica, Centenario comenzó este lunes

Este lunes comenzó a aplicarse la nueva tasa vial sobre el combustible en Centenario. Desde el Municipio indicaron que el impuesto del 4.5% sobre el precio neto se utilizará para subsidiar el transporte público de la ciudad. La ciudad vecina de Neuquén capital será la tercera en aplicar esta iniciativa.

En conversación con RÍO NEGRO RADIO, el Secretario de Hacienda y Finanzas del municipio de Centenario, Leandro Lucero dijo: «En Centenario tenemos un tema particular con el transporte y es que es bastante antieconómico. Entonces si o si necesita un subsidio, porque de otra manera no existiría empresa que prestara el servicio».

El funcionario comentó que el impuesto «Más o menos ronda en 25 pesos en promedio» por litro, es decir 1.250 pesos aproximadamente para llenar el tanque.

A la par que más localidades de Neuquén se suman al cobro de una tasa vial, el gobernador Rolando Figueroa continúa respaldando la implementación.

Este era un aporte que hacía el gobierno nacional y que cortó la gestión del presidente Javier Milei. «¿Qué van a hacer los intendentes si no tienen ese fondo? De alguna forma tenemos que tener transporte. Cada uno realizó la acción que necesitaba para poder garantizar el servicio de transporte público de pasajeros», afirmó en una ocasión.

San Martín de Los Andes fue la primera ciudad en aplicar la tasa vial

La primera ciudad en aplicar la tasa vial fue San Martín de Los Andes. En la localidad cordillerana, la iniciativa se encontró con el rechazo de la Asociación de Guías de Turismo, la Cámara de Guías y Profesionales de la Pesca Deportiva, la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica, la Cámara Inmobiliaria y la de Comercio, Industria y Turismo, que presentaron una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén (TSJ) contra el municipio.

El TSJ de Neuquén rechazó la cautelar para que no se cobre la tasa en San Martín de los Andes, sí dio lugar a tratar la acción de inconstitucionalidad.

Además de la tasa vial, el municipio aplicó una tasa “contribución” para supermercados, hipermercados, mayoristas, bancos y aseguradoras.

El primer mes de aplicación de la medida en el municipio cordillerano dejó un saldo negativo. Estacioneros de la ciudad relataron que se generó un «efecto frontera» donde empresas y usuarios deciden cargar combustibles en localidades que no aplican el impuesto, como Junín de los Andes o Villa La Angostura. Especularon respecto a si la tasa en Neuquén tendrá el mismo efecto, ya que, tanto Plottier como Cipolletti no la aplican.

En la capital neuquina se definió revisar la tasa vial a un año de vigencia

La tasa en Neuquén impacta en el precio del combustible desde la semana pasada. A los 12 meses de ser implementada, se deberá determinar «la continuidad» o no de la emergencia, que creó la tasa y la generación de recursos extras con destino al fondo para la movilidad urbana.

Los fondos serán remitidos a un fondo específico para la «movilidad urbana» que contempla paliar la situación de emergencia vial y del transporte público. El fondo se constituirá por la tasa vial y los recursos que se giren por movilidad urbana, con reasignación de partidas, según las necesidades de la comunidad en cuanto a acciones que se requieran tendientes a obras planificadas por movilidad urbana.

La tasa se cobrará como parte de la emergencia vial y de transporte público que tendrá vigencia por 2 años (24 meses) en función de mejorar la «sustentabilidad vial y del sistema de movilidad y tránsito urbano en condiciones es de generalidad y regularidad».

Cutral Co aprobó la tasa vial en mayo y espera su reglamentación

En Cutral Co, el Deliberante aprobó en mayo la aplicación de la tasa y aunque hubo 14 participantes en la audiencia pública no vinculante, la constitución mayoritaria del oficialismo hizo que no hubiera inconvenientes para respaldarla.

El intendente Rioseco, ante la consulta si es viable que en Cutral Co y Plaza Huincul exista distinta legislación, dijo que: “cada uno tiene independencia. En San Martín la están aplicando. Estamos habilitados (por el Concejo Deliberante) y estamos esperando la reglamentación”, subrayó.

Al momento de su tratamiento en el Consejo Deliberante Una crítica que realizó un edil opositor a esta aplicación es que él no conoce cuánto se recaudará y que los representantes de El Petróleo no participaron de ninguna de las instancias de este tratamiento.