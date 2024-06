Tasa vial: para Figueroa cada intendente «realizó la acción que necesitaba para poder garantizar el servicio de transporte»

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, dijo hoy que siempre mantuvo el mismo diálogo «con todos los legisladores» y puntualizó que sus diferencias con la ley Bases están focalizadas en la delegación de facultades como así también en la reducción del tope para el pago del Impuesto a las Ganancias. Sobre la puesta en marcha de la tasa vial en Neuquén capital, la segunda ciudad después de San Martín de los Andes, respondió: «es un tema municipal, cada municipio es libre de hacerlo».

El mandatario participó esta mañana de la presentación del plan provincial de deportes. Luego brindó una conferencia de prensa y se refirió al tratamiento de la ley en el Senado, la semana pasada. «En un escenario democrático no corresponde delegar facultades, a mi no se me ocurriría pedirle a la Legislatura que me delegue facultades», agregó.

Reiteró que en el capítulo referido a hidrocarburos, Neuquén participó en la redacción -manifestó- y para el texto final se tuvo en cuenta a opinión de la provincia.

Al preguntarle sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, RIGI, señaló que más en su concepto genérico, el foco de la provincia estaba en el proyecto de Gas Natural Licuado y precisamente el plan para poder exportarlo. «Cuando fui diputado había una ley que tenía media sanción, esa era una herramienta, y ahora este gobierno dejó otra herramienta, y el futuro de Neuquén está atado a la concreción del GNL, para la próxima generación, no en esta gestión», contó.

En cuarto lugar se refirió al capítulo fiscal. «El impuesto a las Ganancias es un perder, perder, perder, no estamos a favor», aseguró, porque «el trabajador patagónico gana más que el resto del país porque tiene costos, no computables para el impuesto, que también son más caros».

Definió como «una inequidad» que se cobre el impuesto sobre el excedente de los sueldos de la Patagonia porque se produce una transferencia hacia otras provincias, es un impuesto que se coparticipa.

En relación con el impuesto a los Bienes Personales -describió- se está desgravando a un sector y se grava a la Cuarta Categoría que compensa los valores. «Un millón de personas termina financiando los beneficios a unos pocos que dejan de pagar Bienes Personales», acotó.

Tasa Vial: «De alguna forma tenemos que tener transporte»

Al igual que hizo ayer, cuando participó de un acto con el intendente Ramón Rioseco, Figueroa volvió a respaldar la decisión de que se pague una tasa por el combustible.

«Los municipios están desfinanciados con el fondo para el transporte», explicó. Este era un aporte que hacía el gobierno nacional y que cortó la gestión del presidente Javier Milei. «¿Qué van a hacer los intendentes si no tienen ese fondo? De alguna forma tenemos que tener transporte. Cada uno realizó la acción que necesitaba para poder garantizar el servicio de transporte público de pasajeros», afirmó.

En la presentación del programa de deportes de hoy asistió el intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido. El municipio capitalino anunció que está notificando a los estacioneros para que comience a cobrarse la tasa en la ciudad.