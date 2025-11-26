Aval de diputados para ampliar la rebaja de Ingresos Brutos en Neuquén

Los diputados de la comisión de Presupuesto dieron despacho ayer a la ley impositiva del 2026 que ampliará la rebaja de Ingresos Brutos para microempresas y pymes de Neuquén. El proyecto, por el cual recibirán el beneficio unos nuevos 43.734 contribuyentes, se tratará este miércoles en sesión de la Legislatura.

El titular de Rentas, Marcos Lavaggi, y el subsecretario de Ingresos Públicos, Juan Martín Insúa, explicaron ayer las modificaciones ante los legisladores y plantearon que, en líneas generales, mantiene estable las alícuotas y aplica una suba del 30% sobre montos fijos y tasas retributivas, en línea con la inflación acumulada de Neuquén.

También aumenta en igual proporción los valores del impuesto fijo correspondientes al Régimen Simplificado.

Entre las novedades más importantes para el año que viene, amplía los alcances para la alícuota reducida de Ingresos Brutos a microempresas y pequeñas empresas para venta minorista, hotelería y restaurantes, otros servicios, salud y educación, reparaciones y servicios profesionales.

Modifica los porcentajes de la alícuota reducida, que pasarán a ser del 2%, 2,5%, 3% y 3,5% y establece cuatro rangos: hasta $150 millones una alícuota del 2% y categorizados como microempresa y pequeña empresa; desde $150 millones a $300 millones del 2,5% y categorizados como microempresa y pequeña empresa; desde $300 millones a $450 millones del 3% y categorizados como microempresa y pequeña empresa; y desde $450 millones a $600 millones del 3,5% y categorizados como microempresa y pequeña empresa.

Lavaggi la definió como «una herramienta súper poderosa» y precisó que «la alícuota generalizada en Neuquén es del 2%», que es lo que pagan aproximadamente un 77% de los 133.216 contribuyentes que hay en la provincia.

El gobernador Rolando Figueroa había anticipado que sumaría a más de 43.700 contribuyentes a las rebajas, quienes tendrán una reducción del impuesto, en promedio, de un 30%.

Según explicaron ayer, la nueva ley también actualiza los importes mensuales a ingresar de las categorías del Régimen Simplificado en función a la estimación del incremento a aplicarse en el ámbito nacional. Irá desde los $13.000 en la categoría A hasta los $149.500 en la K.

Insúa comparó los valores con los de otras provincias. «Somos infinitamente mas baratos» que Río Negro, Salta, Córdoba, Buenos Aires, Santa Cruz y Mendoza, mostró.

Modifican valuaciones para el Impuesto Inmobiliario

El director provincial de Rentas, Marcos Lavaggi, también se refirió a la reforma del Código Fiscal y, según dijo, tampoco prevé modificaciones de fondo.

Sí se detuvo en los artículos 163, 178 y 179 que le otorgan la potestad al Poder Ejecutivo de fijar un Valor Fiscal de Referencia Impositiva (VFRI) con base en la valuación catastral para cobrar el Impuesto Inmobiliario.

Frente a la consulta de diputados, explicó que no implica otorgar nuevas facultades al Ejecutivo y apunta a enfrentar de manera paulatina incrementos extraordinarios en el Impuesto Inmobiliario sobre parcelas o inmuebles cuya valuación aumentó exponencialmente por distintas razones.

Juan Martín Insúa de Ingresos Públicos, indicó que Catastro “obliga a hacer cada diez años un revalúo general y eso no se fue dando y ya pasaron 15”. “La foto hoy es muy distinta, entonces puede haber algún inmueble que subió cinco veces y no se puede ir de un año para otro a cobrarle cinco veces más el Inmobiliario, por eso lo hicimos de esta manera. Después se va a seguir aumentando hasta llegar a esa foto, pero tenemos que asumir como Estado la responsabilidad de no haberlo hecho en los diez años”, planteó.