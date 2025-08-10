Conicet, entre el éxito de su streaming y el ajuste del gobierno de Javier Milei: aseguran que la situación es «crítica»

La expedición científica del Conicet al cañón submarino Mar del Plata causa furor en las redes sociales. Imagen: Video

En una semana donde el Conicet se convirtió en un inesperado fenómeno de audiencias por la transmisión en vivo de su expedición en el fondo del mar, un demoledor informe del grupo «Economía, Política y Ciencia» (EPC) expuso la crítica situación presupuestaria que atraviesa todo el sistema científico y tecnológico en el marco del ajuste del gobierno de Javier Milei.

Según supo Noticias Argentinas, el estudio revela que el presupuesto de la Función Ciencia y Técnica (FCyT) acumulará una caída del 46,4% en términos reales en los dos años de la gestión Milei (2024 y 2025).

Este recorte llevará la inversión en el sector a un mínimo histórico del 0,156% del PBI, una cifra incluso inferior a la de la crisis de 2002.

El ajuste en el Conicet, en el centro de la escena

El informe detalla el impacto directo sobre el Conicet, el organismo protagonista del exitoso streaming.

Presupuesto: El presupuesto del Conicet caerá un 34,9% en términos reales en comparación con el que tenía hace una década, en 2015.

El presupuesto del Conicet en comparación con el que tenía hace una década, en 2015. Salarios: Desde que asumió el nuevo gobierno, los salarios y becas en el Conicet han perdido un 35,4% de su poder de compra en términos reales (entre noviembre de 2023 y julio de 2025).

Menos inversión en equipamiento e insumos

El ajuste no solo se refleja en los salarios, sino también en la capacidad de los científicos para llevar adelante sus investigaciones.

Bienes de capital: La inversión en equipamiento y bienes de capital se desplomó un 66,6% en comparación con 2023.

La inversión en equipamiento y bienes de capital en comparación con 2023. Insumos: El gasto en bienes de consumo, como insumos de laboratorio, cayó un 71% en el mismo período.

La paradoja se vuelve evidente: mientras miles de argentinos se conectan para maravillarse con los descubrimientos científicos, los responsables de esa ciencia enfrentan un fuerte deterioro de sus condiciones laborales y presupuestarias, poniendo en riesgo el futuro de la investigación en el país.

Con información de Noticias Argentinas.