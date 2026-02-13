Baja de la edad de imputabilidad: Petri aseguró que hay menores que “saben exactamente lo que están haciendo”

El diputado también se refirió a los incidentes en el Congreso y repudió el uso de bombas molotov.

El diputado nacional por Mendoza, Luis Petri, respaldó el debate en el Congreso sobre la baja de la edad de imputabilidad y habló de una “sensación de impunidad” de quienes delinquen siendo menores de edad. Sostuvo que “comprenden perfectamente lo que están haciendo” y apuntó a un régimen penal juvenil con penas alternativas y privación de la libertad en casos graves.

En declaraciones al programa Pan y Circo, que se emite por Radio Rivadavia, cuestionó la legislación vigente. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, explicó que “cuando una persona de 14 o 15 años comete un homicidio, el juez puede disponer su internación en un instituto de menores, pero al cumplir los 18 años recupera la libertad, sin una continuidad en la sanción”.

Baja de imputabilidad y régimen penal juvenil en debate

Petri agregó que “en delitos como el hurto directamente no se prevé la medida de encierro”, lo que genera “una sensación de impunidad”. Planteó que el debate sobre imputabilidad debe contemplar herramientas legales para responder a delitos graves cometidos por adolescentes.

Congreso de la Nación. (Foto: gentileza)

“El Congreso está saldando una vieja deuda”, afirmó y vinculó la discusión con la demanda de respuestas del Estado frente al delito. También advirtió: “Muchas veces las víctimas terminan siendo víctimas de la justicia, cuando van a reclamar y se encuentran con las manos vacías”.

Violencia en el Congreso y advertencias sobre delitos en flagrancia

Petri también se refirió a los incidentes ocurridos en las adyacencias del Congreso y aseguró: “Los criminales tenían hasta bombas molotov”. Añadió: “Una bomba molotov puede matar a alguien”.

“Por suerte no lamentamos una tragedia”, señaló, aunque afirmó que los hechos no pueden minimizarse. Indicó que “no se trató solo de un delito de daño, sino también de un intento de impedir el normal funcionamiento de una de las instituciones del Estado”.

“Por suerte cada vez son menos, son delincuentes”, expresó sobre los responsables y sostuvo que deben ser juzgados en flagrancia. Las declaraciones se dieron en el marco del debate legislativo sobre imputabilidad y régimen penal juvenil.