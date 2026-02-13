El Gobierno extiende las extraordinarias hasta fin de mes y suma una nueva ley para el sistema universitario

El Gobierno Nacional sumó al temario de las sesiones extraordinarias una adaptación de la medida que le permita compensar fondos a universidades de todo el país, ante las advertencias y reclamos institucionales.

Tras lograr la media sanción de la reforma laboral en el Senado, el Poder Ejecutivo resolvió incorporar este último proyecto al temario para desactivar el conflicto judicial y gremial con las autoridades universitarias. El objetivo es debatir una norma que actualice los fondos, pero que se ajuste estrictamente a las premisas de equilibrio fiscal que exige la Casa Rosada.

La decisión no es voluntaria: surge luego de que el Gobierno apelara una medida cautelar que lo obligaba a aplicar la Ley de Financiamiento votada en 2024. Ante la presión de la Justicia, la estrategia oficial es presentar un proyecto propio y ‘viable’ para reemplazar la norma anterior y evitar un nuevo revés legal.

Fue respaldada por el trabajo en conjunto del secretario de Educación, Carlos Torrendel, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Carlos Greco, y su vicepresidente, Franco Bartolacci.

Extensión de las sesiones extraordinarias: los detalles

El Gobierno informó que el decreto será publicado en el Boletín Oficial en las próximas horas. En el mismo se notificará la extensión del plazo de las sesiones extraordinarias al sábado 28 de febrero, un día más de lo planeado para cumplir con el período legal correspondiente de los proyectos.

Esta decisión se presenta previo al trato antes de la Apertura de Sesiones Ordinarias, programada para el 1° de marzo. Se planea dar curso a la actualización del financiamiento de las universidades públicas, con previsibilidad fiscal y garantías jurídicas.

La extensión hasta el sábado 28 responde a una exigencia técnica del reglamento de la Cámara de Diputados: si faltan 10 días o menos para que termine el período de sesiones, no se puede emitir dictamen. Sin esta prórroga, los tiempos no daban para tratar la ley antes de marzo.

El gran objetivo del Gobierno será sancionar la reforma laboral durante el periodo contemplado en febrero para dar inicio al año legislativo con los nuevos desafíos que expondrá durante su habitual discurso.

La posición de las instituciones universitarias

El reclamo de las autoridades universitarias continúa con fuerza desde finales del 2024 hasta el día de hoy. Los constantes reclamos y denuncias de desfinanciamiento y abandono tanto educacional como estructuralmente del Gobierno son las principales causas de queja del desfinanciamiento.

El reclamo registró movilizaciones masivas en la Ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos del país, entre ellos Neuquén Capital, Roca y Viedma. Luego de la determinación del mandatario de vetar la ley sancionada, hubo una tercera protesta federal en septiembre de 2025.

Ante esto, el oficialismo intentará pasar una ley que modifique el esquema financiero actual, para poder alcanzar el consenso político necesario para que el Congreso apruebe una nueva norma capaz de reemplazar la anterior.