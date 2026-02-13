Con dos triunfos en el Congreso, el Gobierno consolida su mesa política y extiende las extraordinarias: los planes para la Ley de Universidades

Manuel Adorni, Karina Milei y Diego Santilli observan el debate sobre la reforma laboral en la Cámara de Senadores. (Foto: Clarín Fotografía)

Las últimas 96 horas fueron de total frenetismo para el gobierno de Javier Milei, que conquistó una seguidilla de victorias parciales en materia legislativa: la media sanción de la reforma laboral, el avance de la Ley Penal Juvenil para bajar la imputabilidad a 14 años, y el aval al acuerdo Mercosur-UE.

El resultado obtenido en el recinto implicó la acción directa de la «nueva mesa política», cuyos actores destacan su funcionamiento bajo la coordinación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, uno de los más felicitados tras la sesión.

Los actores clave: el fin de los «teléfonos descompuestos»

«Hace cuatro meses nos matábamos, ahora estamos ordenados», reconoció un funcionario a Infobae. La clave del éxito legislativo se atribuye a la sintonía fina entre la Casa Rosada y el Congreso, un eje que en 2025 había mostrado fisuras.

La foto del triunfo mostró a Karina Milei en los palcos, escoltada por Adorni y el ministro del Interior, Diego Santilli. Abajo, en el recinto, Patricia Bullrich actuó como espada legislativa para alinear los votos, mientras que el asesor presidencial Santiago Caputo monitoreaba todo en tiempo real, validando la estrategia sin cortocircuitos.

Cómo sigue: febrero cargado y Universidades

Con la media sanción del Senado, el Ejecutivo depende ahora de los tiempos de la Cámara de Diputados. El objetivo es retomar el debate el miércoles 25 o jueves 26 de febrero.

Para blindar esta estrategia y cumplir con los reglamentos, el Presidente firmará un decreto para extender las sesiones extraordinarias hasta el sábado 28 de febrero.

El dato político del decreto es la inclusión de una nueva Ley de Financiamiento Universitario. Tras los reclamos masivos (que se sintieron fuerte en el Comahue) y los reveses judiciales, el oficialismo busca sancionar una normativa propia para compensar los fondos de las universidades, pero ajustada al dogma del equilibrio fiscal, antes de la apertura de sesiones ordinarias del 1° de marzo.

Con información de Infobae.