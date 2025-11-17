Balotaje en Chile: la Casa Rosada marca distancia pública, pero prefiere a José Antonio Kast

Tras las elecciones en Chile, el Gobierno argentino decidió no emitir una postura institucional de cara al balotaje del 14 de diciembre de 2025, que enfrentará al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, y a la representante del Partido Comunista, Jeannette Jara.

Aunque públicamente evitarán pronunciarse, en la Casa Rosada admiten que existe preferencia por un triunfo del dirigente conservador, visto como una oportunidad para fortalecer una alianza de derecha en la región. Los detalles en esta nota.

Javier Milei evita pronunciarse oficialmente sobre el balotaje en Chile

Tras las elecciones en Chile, funcionarios libertarios ya manifestaron felicitaciones y señales de apoyo a través de redes sociales, para Antonio Kast incluso con algunos elogios informales del presidente Javier Milei, pero fuentes oficiales aseguraron a Infobae que no habrá un pronunciamiento institucional que tome partido en el proceso electoral chileno. Según integrantes del entorno presidencial, la prioridad es no intervenir de manera explícita en la política interna del país vecino, aunque reconocen afinidad con Kast.

Según el medio nacional, un miembro de la mesa chica del Gobierno sostuvo que, si bien la preferencia es clara, la decisión es no involucrarse formalmente. También consideran posible un contacto privado entre Milei y Kast en los próximos días, ya que mantienen una “muy buena relación”, aunque por ahora no hay una comunicación prevista.

Las elecciones en Chile

La candidata del oficialismo chileno Jeannete Jara se impuso en las elecciones presidenciales por escaso margen sobre el republicano José Antonio Kast, por lo que ambos se enfrentarán en el balotaje. La contienda está prevista para el próximo 14 de diciembre, cuando se conocerá quién es el sucesor del actual mandatario Gabriel Boric.

La postulante oficialista alcanzó más del 26 por ciento de los votos, mientras que Kast superó el 24%. En tanto, en tercer lugar se ubicó Franco Parisi, del Partido de la Gente, con más del 19 por ciento de los votos.

Con información de NA