ANSES noviembre 2026: cuándo empiezan los pagos y qué día cobra cada prestación según DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó una reprogramación oficial en su cronograma de noviembre 2026, dejando sin efecto los plazos estipulados originalmente en la Resolución 349/2025 debido a la incorporación de feriados nacionales excepcionales dispuestos por el Poder Ejecutivo con motivo de la histórica visita pastoral del papa León XIV al país.

Como consecuencia directa de este reordenamiento administrativo en las entidades financieras, las ventanillas de cobro y los depósitos automáticos comenzarán a operar formalmente recién a partir del miércoles 11 de noviembre 2026, fecha en la que confluirá el inicio escalonado de las jubilaciones mínimas, las Pensiones No Contributivas (PNC), la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el salario familiar del SUAF.

Por qué ANSES modificó el calendario de noviembre 2026 y qué día exacto arranca cada grupo

La superposición de jornadas no laborables forzó a concentrar las fechas de acreditación en una ventana más comprimida, escalonando los desembolsos de la siguiente manera:

El impacto de los feriados extraordinarios : la visita papal y el feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional (trasladado al lunes 23) redujeron los días hábiles bancarios, obligando al organismo previsional a correr la fecha de largada general hacia el miércoles 11 de noviembre 2026 .

: la visita papal y el feriado nacional por el redujeron los días hábiles bancarios, obligando al organismo previsional a correr la fecha de largada general hacia el miércoles . Pensiones No Contributivas (PNC) : comienzan el miércoles 11 de noviembre 2026 (DNI 0 y 1), se comprimen fuertemente el jueves 12 (DNI 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en un solo día) y concluyen el viernes 13 (DNI 8 y 9).

: comienzan el miércoles (DNI 0 y 1), se comprimen fuertemente el jueves 12 (DNI 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en un solo día) y concluyen el viernes 13 (DNI 8 y 9). Jubilaciones y pensiones que no superan la mínima : inician el miércoles 11 (DNI 0) y el jueves 12 (DNI 1), aplican un triple turno el viernes 13 (DNI 2, 3 y 4) y se retoman tras el fin de semana del lunes 16 al viernes 20 de noviembre 2026 (DNI 5 al 9).

: inician el miércoles 11 (DNI 0) y el jueves 12 (DNI 1), aplican un triple turno el viernes 13 (DNI 2, 3 y 4) y se retoman tras el fin de semana del lunes 16 al viernes (DNI 5 al 9). Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF : se abonan en paralelo a las mínimas desde el miércoles 11 hasta el miércoles 25 de noviembre 2026 , con una pausa operativa por el feriado del lunes 23.

: se abonan en paralelo a las mínimas desde el miércoles 11 hasta el miércoles , con una pausa operativa por el feriado del lunes 23. Haberes mayores a la mínima : arrancan el martes 24 de noviembre (DNI 0 y 1) y finalizan el lunes 30 de noviembre 2026 (DNI 8 y 9).

: arrancan el martes 24 de noviembre (DNI 0 y 1) y finalizan el lunes 30 de noviembre 2026 (DNI 8 y 9). Prestación por Desempleo: inicia recién el miércoles 25 de noviembre (DNI 0 y 1) y concluye el martes 1 de diciembre 2026 (DNI 8 y 9).

Nuevos montos ANSES en noviembre 2026: jubilación mínima, bono de $70.000 y asignaciones familiares

Junto con el arranque del calendario, entrarán en vigencia los valores oficiales actualizados por la fórmula de movilidad: