Bariloche en el top 5 de movimiento aéreo y con récord de viajeros

Con 37.000 pasajeros más, el aeropuerto de Bariloche superó en el 2025 el récord histórico de movimiento aéreo de viajeros que se había registrado en el 2023 y llegó a 2.571.000 personas que arribaron y partieron de la estación cordillerana.

La cifra histórica posiciona a Bariloche en el top 5 de los aeropuertos con mayor movimiento del país, después de Aeroparque, Ezeiza, Córdoba y Mendoza. Mientras que Neuquén, con 1.365.000 pasajeros, se ubicó en el puesto 8 siendo uno de los nueve de toda la Argentina que superó un movimiento de un millón de viajeros.

El crecimiento de Bariloche tiene varios factores, pero la mayor conectividad, con más frecuencias, rutas y aviones más grandes, y la reapertura y consolidación de los vuelos directos para y desde destinos extranjeros, como Santiago de Chile y distintos puntos de Brasil, potenciaron la pista ubicada en una zona de transición entre la estepa y la cordillera.

En consonancia con la mejora del destino en términos de viajeros y vuelos, la concesionaria de la estación, Aeropuertos Argentina, anunció meses atrás el proyecto de ampliación del aeropuerto Teniente Luis Candelaria, con una inversión de 16 millones de dólares, que permitirá operar seis aviones en simultáeo.

Los pasajeros de destinos internacionales en el 2025 sumaron 140.000, un 51% más que el año anterior cuando viajaron (entre arribos y partidas) 93.000 personas. Según los registros oficiales de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), solo en abril, mayo, octubre y noviembre no hubo ningún vuelo directo desde o hacia Bariloche de Brasil o Chile, pero en ocho meses del año se evidenció movimiento, con fuerte impacto en julio y agosto.

El incremento de viajeros del aeropuerto en total, entre cabotaje e internacional, fue del orden del 8% anual respecto del 2024, año que había tenido una caída respecto de su antecesor con un total de 2.372.000 pasajeros.

Julio y agosto fueron los meses del año con mayor cantidad de pasajeros en Bariloche, con 327.000 y 311.000 respectivamente. Los meses de invierno todas las aerolíneas incrementan sus frecuencias y además se suman los servicios internacionales estacionales que conectan con Brasil, una premisa que para este invierno posiblemente sea superior porque ya están confirmados 166 vuelos de la compañía Azul (desde Campinas (San Pablo), Belo Horizonte y Porto Alegre), lo que significa solo para esa empresa un 43% más que en el invierno de 2025, a los que se suman Gol y Latam.

El último mes del año, diciembre, Bariloche tuvo un movimiento de 230.000 pasajeros y 1.575 vuelos en total, de los cuáles 183 fueron internacionales por la ruta de Chile que se activa en verano, que desplazó a 23.885 viajeros.

Rutas con alta ocupación

Bariloche es un destino al que las aerolíneas le resulta rentable volar porque la tasa de ocupación de las rutas va del 80 al 92%.

Según los datos de diciembre de 2025 de la ANAC, la ruta Bariloche-Aeroparque, con todas las ofertas de las tres compañías que realizan el servicio: Aerolíneas Argentinas, Jetsmart y Flybondi, tuvo un 92% de ocupación promedio en los 556 vuelos (entre arribos y partidas) del mes. El trayecto Bariloche-Ezeiza tuvo 415 vuelos y un 87% de ocupación y el que registra menor incidencia es el tramo Bariloche-Córdoba con un 81% de pasajeros en los aviones.

Actualmente la aerolínea de bandera cubre un 65% de la cuota del mercado aéreo de Bariloche; un 26% Jetsmart y un 9% Flybondi, respecto de la conexión con Aeroparque.

La ecuación cambia con Ezeiza, porque allí es Jetsmart quien tiene más servicios, con un 44%, seguido por Flybondi con el 30% y Aerolíneas con el 23%.

Las pistas neuquinas crecieron un 10%

La provincia de Neuquén tiene dos aeropuertos activos con movimiento creciente. En el 2025 la pista de la capital tuvo un 11% más de pasajeros respecto del año anterior y llegó a 1.365.000 viajeros, entre arribos y partidas.

La cantidad de pasajeros es pareja todo el año con menos viajeros en enero y febrero, cuando no se superó los 100.000 viajeros mensuales.

Neuquén se ubica en el puesto 8 de los aeropuertos con mayor movimiento del país, superada por los cinco más importantes (Ezeia, Aeroparque, Córdoba, Mendoza y Bariloche) y por Salta e Iguazú, dos aeroestaciones que tienen vinculación estrecha con el turismo.

Chapelco, el aeropuerto cercano a San Martín de los Andes, tiene otra dinámica más similar a Bariloche por el movimiento turístico y se evidencia el aumento de viajeros en los meses de invierno, cuando también hay mayor oferta de vuelos. En todo el 2025, la aeroestación cordillerana sumó 349.000 viajeros, un 10% más respecto del 2024.

Viedma, con modesto aumento

El aeropuerto de Viedma es la segunda pista rionegrina con vuelos de cabotaje, aunque tiene pocas frecuencias y solo la aerolínea de bandera lo tiene entre sus destinos, el movimiento de viajeros en 2025 aumentó un 3% respecto del año anterior.

Entre enero y diciembre del año pasado, el Gobernador Castello tuvo 35.000 viajeros, entre partidas y arribos, unos 1.000 más que en el 2024.