Un loteo en el río Limay encendió alarmas en Bariloche: Ambiente ratificó límites de uso

La comercialización de lotes en la costa del río Limay, en la zona del Anfiteatro, un área natural y paisaje protegido de Río Negro, ubicada en la cordillera cercana a Bariloche, encendió las alarmas de organizaciones ambientalistas, vecinos y legisladores que rememoraron que hace 20 años se prohibieron las construcciones en ese lugar ambientalmente protegido.

Distintos organismos del Estado tomaron intervención en el expediente para el fraccionamiento de nueve lotes en tierras privadas, según pudo confirmar RÍO NEGRO.

El punto en cuestión es una zona de tierras privadas que está dentro del área natural protegida “Paisaje protegido río Limay”, sancionada en noviembre de 2007, tras la presión social a las autoridades de aquel momento por un fraccionamiento de 178 hectáreas a unos 40 kilómetros de Bariloche, y a poca distancia del comisionado de fomento de Villa Llanquín.

La ONG Comunidad del Limay, que activó por aquel entonces el freno del fraccionamiento con fines inmobiliarios, dio a conocer semanas atrás de un nuevo loteo y comercialización del mismo predio. Los pobladores de la zona de Villa Llanquín también alertaron la situación por el resguardo ambiental que debe tener la costa del Limay en esa zona frágil, y esa preocupación tuvo eco en legisladores de los bloques Vamos con Todos y PJ-Nuevo Encuentro que elevaron un pedido de informes por la situación de la parcela 19-4-175140.

Diario RÍO NEGRO consultó a distintos organismos provinciales por su intervención en el tema. La dirección de Tierras descartó su actuación por tratarse de un predio privado y desde Catastro provincial indicaron su actuación administrativa como en cualquier expediente de mensura de fraccionamiento.

Desde la dirección de Catastro se puntualizó a este diario que el propietario de la tierra -cuya identidad no se informó- “a la hora de proceder a su inscripción ante el organismo catastral, contó con los visados previos y aprobatorios de Viarse (Vialidad Rionegrina), DPA (línea de ribera), Comisión de Fomento de Villa Llanquín, secretaría de Ambiente y Cambio Climático, secretaría de Ganadería y Consejo Profesional de Agrimensura, además del certificado de libre deuda del impuesto inmobiliario.

En tanto, la secretaría de Ambiente y Cambio Climático relató su actuación en este loteo y descartó haber autorizado un cambio de uso del suelo, solo otorgó un “visado” en el que se ponen las condiciones para esa tierra por tratarse de un predio que está dentro del área natural protegida río Limay.

La actuación de Ambiente: «No se concendió habilitación de uso»

Oficialmente Ambiente señaló que tomó intervención en el expediente vinculado al Anfiteatro en el que “se aplicó la normativa ambiental y territorial aplicable al área natural protegida ‘Paisaje protegido río Limay”, y en particular las leyes que establecen el sistema provincial de áreas naturales protegidas y el plan de manejo del área protegida aprobado mediante el decreto provincial 428/2019.

Ese plan de manejo, según explicaron desde la secretaría que conduce Judith Jiménez, establece las “disposiciones específicas sobre usos permitidos y restricciones ambientales para las distintas zonas de conservación” y aclaró que el fraccionamiento aludido al estar dentro de esa área tiene zonas con diferentes categorías de protección (intangible; primitiva; y uso privado sostenible).

Se aclaró que “la normativa ambiental exige que cualquier intervención que implique modificación del paisaje, afectación del uso del suelo o alteración de componentes de la biodiversidad asociada requerirá la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para su correspondiente evaluación, conforme a los informes técnicos del servicio provincial de áreas naturales protegidas incorporados al expediente y a lo establecido en el plan de manejo”.

La secretaría de Ambiente otorgó un “visado” al expediente del fraccionamiento del Anfiteatro que tiene las “advertencias y requerimientos ambientales aplicables”, por lo que insistieron que “no se concedió ninguna habilitación de uso o de obra más allá del acto administrativo para la visación puntual del plano de mensura, quedando todas las demás materias sujetas al cumplimiento de normas ambientales y de ordenamiento territorial vigentes”.