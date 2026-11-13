La Fundación San José Obrero inauguró un obrador y sale al mercado con sus casas modulares en Bariloche

El predio tiene 800 metros cuadrados y está ubicado en el barrio Omega, al sur de Bariloche. Foto: Chino Leiva

La Fundación San José Obrero celebró 9 años con la inauguración del Obrador de Futuro en un predio de 800 metros cuadrados en el barrio Omega. El terreno fue cedido por el Municipio de Bariloche tres años atrás.

Este Obrador del Futuro albergará la fábrica de casas. “Salimos al mercado con viviendas modulares que se pueden visitar en el showroom. Se trata de una vivienda de 44 metros cuadrados que hicimos de muestra y que hoy sale al mercado”, sintetizó Matías Fernández Herrero, director de la escuela Fábrica del Futuro.

Matías Fernández Herrero. Foto: Chino Leiva

En tanto, los talleres que se dictaban en la sede de la fundación en el barrio Malvinas se trasladarán al Omega a fin de generar espacio para la futura escuela rionegrina, “bajo el modelo Sanjo para adolescentes”.

En la fundación participan alrededor de mil personas entre la Fábrica del Futuro -que abarca la escuela primaria y secundaria para adultos, la formación en oficios y los grupos productivos-, el Taller de los Sueños, un espacio para 200 niños que funciona por la tarde noche y el comedor.

El predio tiene 800 metros cuadrados y está ubicado en el barrio Omega, al sur de Bariloche. Foto: Chino Leiva

Matías se enorgulleció de haber “inventado el concepto de escuela fábrica”, a través de la figura del estudiante-trabajador en la organización. “Tenés talleres en términos de aprendizaje, como carpintería, herrería, mecánica de autos y motos, cerámica, orfebrería, tejido, telar mapuche, panadería, chocolatería. Cuando uno se capacita en un oficio, después puede pasar a formar parte del grupo productivo, al que llamamos grupo precooperativo”, indicó.

Ese grupo precooperativo empieza a ejercitarse para poder “salir a la cancha como cooperativa”. En este momento, hay tres grupos que funcionan como tal: el de viviendas modulares, el de cattering y panadería y el textil. “Cada uno de estos tres grupos tienen entre 10 y 15 personas. A veces, fluctúa. Hace unas semanas, por ejemplo, el grupo de cattering participó en el Bariloche a la Carta y reforzamos con unas 25 personas”, detalló.

El predio tiene 800 metros cuadrados y está ubicado en el barrio Omega, al sur de Bariloche. Foto: Chino Leiva

Todos los talleres, destacó, funcionan “como un gran espacio de entrenamiento para la producción”. “Tenés carpintería, herrería, construcción, electricidad, plomería: todo eso requiere una casa. Entonces la idea es que sea sirva como cantera para alimentar la cooperativa”, definió.

La construcción de viviendas modulares, aseguró, “representa un círculo virtuoso con tres puntas” ya que se genera trabajo para «los sectores populares», se ofrecen viviendas a precios accesibles -una vivienda de 22 metros cuadrados cuesta unos 14 millones de pesos- y el proceso de construcción es ideal, a nivel ecológico. “Por un lado, se hace en seco y con madera de pino que es exótico, se prende fuego y no permite que crezcan otras plantas. Las casas son de muy bajo costo y están pensadas para ser energéticamente eficientes. Están pensadas para Bariloche, no son las prefabricadas que corresponden a otro clima”, dijo.

El predio tiene 800 metros cuadrados y está ubicado en el barrio Omega, al sur de Bariloche. Foto: Chino Leiva

El objetivo es articular el trabajo con el gobierno nacional, provincial y municipal, pero también con el sector privado. “Queremos salir al mercado a competir con estas casas y poder ofrecerlas a quien pueda pagarlas”, sintetizó.

La filosofía del San José Obrero se basa en la familia, el trabajo y la educación. “Hay una necesidad habitacional en Bariloche. Si logramos hacerlas con un material que representa un problema en la región, como el pino, y encima lo hacemos de manera cooperativa, cierra por todos lados. Requiere un montón de esfuerzo, tiempo y logística”, concluyó.