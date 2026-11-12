Asumieron los convencionales constituyentes que modificarán la Carta Orgánica de Bariloche

Este jueves los quince candidatos electos que conforman la Convención Constituyente juraron y asumieron su rol como responsables de la próxima Carta Orgánica de Bariloche, en la que trabajarán los próximos 60 días. También recibieron sus diplomas los quince suplentes.

El acto se llevó a cabo en el Gimnasio 4, ubicado en el barrio Alborada, que completó aforo y albergó a los asistentes en pasillos y márgenes de la zona habilitada para sentarse. Además de invitados, convencionales y suplentes, asistieron funcionarios del Ejecutivo y el cuerpo del Concejo Deliberante.

«Es mi deseo y ojalá podamos lograr el consenso entre los quince constituyentes para poder trabajar las mejores ideas en estos dos meses y lograr lo que Bariloche se merece», señaló Yanina Sánchez, presidenta de la Convención Constituyente y agradeció «la confianza en mí del señor Intendente» y «el equipo que me apoya y trabajamos todos los días para que Bariloche sea mejor, más allá de las ideologías que tengamos cada uno».

Yanina Sánchez, presidenta de la Convención Constituyente, asumió este jueves el nuevo cargo. Foto: Chino Leiva.

La Junta Electoral Municipal entregó los diplomas tanto a suplentes como a los candidatos electos. «A partir de hoy asumen el compromiso histórico de sentar las bases de nuestra ciudad», dijo en su discurso Norma Taboada, integrante de la Junta.

El intendente de Bariloche, Walter Cortés, que tomó juramento a los quince convencionales agregó que «es un acto cívico histórico» y remarcó: «lo mejor que podemos hacer es estar todos juntos y hacer una Carta Orgánica para el futuro».

Entre ovaciones, aplausos y abucheos, los convencionales fueron subiendo al escenario y jurando, aunque algunos agregaron sus propias palabras al discurso de jura: «juro por la justicia social», señaló Andrea Galaverna, de Fuerza Bariloche.

Su compañero de lista, Javier Inalef, agregó «juro por los trabajadores y las trabajadoras de Bariloche», mientras que Alhue Gavuzzo, la única candidata que entró por la lista del Frente de Izquierda de los Trabajadores, juró «por Rafael Nahuel, por el socialismo». De fondo, sonó el kultrún -instrumento mapuche- de una de las candidatas suplentes.

Tras subir al escenario Adrián Grau, integrante de la lista Estamos Haciendo Bariloche, una parte de los asistentes al acto gritaban «nunca más» y «son 30 mil». El convencional constituyente fue protagonista de una polémica tras haber hecho un posteo en sus redes sociales reivindicando la dictadura militar.

Los convencionales de las listas La Libertad Avanza y Fuerza Bariloche pidieron a la Junta que se postergue su proclamación, pero la Junta señaló que debe resolver la Justicia. Tras subir al escenario, los gritos se hicieron más fuertes y los encargados de la técnica debieron subir el sonido de los micrófonos. Durante la foto grupal, al finalizar el acto, volvieron a escucharse cánticos y un «fuera Grau» desde el público.

Durante la jura del constituyente Grau, algunos asistentes se manifestaron al unísono con un «nunca más». Foto: Chino Leiva.

Consultado por la prensa por esta situación y la posible renuncia del convencional, el Intendente señaló: «a Grau lo votó la gente, sería faltarle el respeto a la gente», y remarcó «hay que respetar el mandato popular».

Sobre la mayoría de convencionales de su lista dentro de la Convención, Cortés anticipó: «se aplicará cuando no haya otro remedio» y aclaró: «a la oposición la vamos a escuchar. Mis convencionales saben que tienen que responder a lo que la gente votó»

«Vamos a estar a la altura de las circunstancias, más allá de las críticas», agregó Cortés y remarcó que «esto no es para hacer política, es para organizar y hacer una Carta Orgánica correcta para el futuro de los barilochenses».

«Hay que hacer una Carta Orgánica que le sirva al pueblo, al hombre que trabaja y que paga sus impuestos», reiteró el primer mandatario de la ciudad.