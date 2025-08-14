Bariloche: La boleta del referéndum popular ya tiene diseño confirmado

La Junta Electoral del municipio oficializó el formato y contenido de la boleta que se entregará a los votantes en el referéndum popular del próximo 9 de noviembre y que incluye diez preguntas, con casilleros en cada caso para opinar a favor o en contra de las medidas de gobierno que pretende llevar adelante el intendente Walter Cortés.

El diseño y sus características gráficas surgieron luego de un intercambio que partió de una propuesta del Ejecutivo, con correcciones exigidas por la Junta y un ajuste final, que terminó aprobado ayer por resolución.

La disposición gráfica de la boleta se extiende en forma vertical, con las diez preguntas y sus casilleros para marcar «si» o «no»,

Los electores recibirán la boleta al ingresar al cuarto oscuro, donde podrán marcar las opciones elegidas. Según la indicación, deberán doblar luego la papeleta en cuatro para colocarla en la urna. El procedimiento no difiere del que ya es habitual en las elecciones municipales, que se realizan con boleta única de sufragio.

La boleta del referéndum pregunta arriba de todo, a la izquierda, “¿Está usted de acuerdo con?” y expone debajo los temas sometidos a consulta en letra mayúscula, encolumnadas en forma vertical. En realidad están presentadas como afirmaciones que remiten a la pregunta inicial y que comienzan cada una con un verbo en infinitivo. La primera, por ejemplo, es “aprobar la creación del plan solidario para obras de infraestructura vial en la ciudad”.

Sobre la derecha de la hoja aparecen en tipografía mucho más grande las palabras SI y NO, cada una con un casillero para marcar.

Debajo de algunas de las leyendas que describen los temas sometidos al veredicto popular figura en letra más chica el número del proyecto de ordenanza, que debería consultar previamente el votante para estar informado sobre las implicancias del tema a definir.

Por ejemplo, el punto cuatro dice “dejar de pagar el sueldo a los dirigentes del Soyem, y adecuar el régimen de licencias conforme a la ley provincial”, y agrega entre paréntesis “proyecto nro. 318/25)

Otras de las cuestiones sometidas a referéndum interrogan sobre la habilitación de “las apps de transporte”, el reemplazo de “los pinos de la Costanera por especies autóctonas” y la prorroga de la emergencia habitacional hasta 2027 “para generar nuevos loteos sociales”.

Los preparativos para el referéndum continuarán con la definiciones de las escuelas que estarán afectadas, la designación de autoridades de mesa y otras cuestiones organizativas, mientras avanzan en instancia administrativa y también en la Justicia las impugnaciones presentadas por algunos concejales, de la Asociación de Taxis, del Soyem y de Árbol de Pie para frenar la convocatoria.