Boleto estudiantil en Río Negro: el pedido por la gratuidad y los números del beneficio

El gobierno de Río Negro relanzó el descuento del 50% en los pasajes interurbanos para los estudiantes, una política vigente por ley desde el 2004. Sin embargo, algunos espacios reivindican el pedido por la “gratuidad” del transporte en medio de un contexto económico y universitario complejo.

La administración de Alberto Weretilneck habilitó recientemente un cambio en la modalidad de registro con el fin “agilizar” los procesos. Ahora, la secretaría de Transporte permite una inscripción totalmente virtual, a la cual ya accedieron más de 2.700 estudiantes del Alto Valle.

Pese a la mejora en el sistema de acreditación del beneficio, desde los centros de estudiantes insisten en que la medida “no alcanza”. “Se celebra pero no cumple para nada la demanda”, comentó a Diario RÍO NEGRO Lucía Flores, consejera superior de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y parte del centro de estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (Fadecs). Además, precisó la necesidad de tomar acciones para aquellos pasajeros que pasan de una provincia a otra, los cuales no están contemplados en el boleto rionegrino, dado que el transporte interprovincial es competencia de Nación.

El boleto estudiantil es utilizado por más de tres mil estudiantes en el Alto Valle. Crédito Andrés Maripe.

“Hay una emergencia por la necesidad de tener políticas públicas entre Río Negro y Neuquén. La actual matrícula de la Fadecs demuestra que hay muchos estudiantes que viajan desde varios puntos de ambas provincias”, añadió Flores. También, relató la existencia de complicaciones ante los permanentes y “sorpresivos” incrementos de tarifas de la empresa KoKo, por ello reforzó el pedido de un boleto “100% gratuito”.

Una postura similar plantearon desde el centro de estudiantes del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA). “Venimos impulsando desde hace varios años la posibilidad de un boleto gratuito. Vemos un aumento muy grande en los pasajes y, si bien, tenemos descuentos, la verdad es que el bolsillo no da abasto”, comentó Carolina Méndez, integrante de Unesa, organización a cargo de la secretaria general del centro.

Según estimaciones del espacio, un estudiante que viaja desde Neuquén a Roca diariamente requiere más de $80 mil pesos a la semana para costear solo los gastos de traslados.

El beneficio solo se activa en las tarjetas de KoKo, Pehuenche y Las Grutas. Crédito Andrés Maripe.

Boleto estudiantil de Río Negro: los datos oficiales

La provincia estima que más de 3.000 estudiantes de la UNCo, el IUPA y la UNRN en el Alto Valle utilizan el beneficio.

Desde la subsecretaría de la Unidad Provincial de Enlace con Universidades (UPEU) realizaron un relevamiento para conocer qué problemáticas tenían los estudiantes respecto a los pasajes y/o el por qué no habían tramitado este tipo de boleto previamente.

El registro permitió saber que 2.252 estudiantes de Río Negro fueron incorporados a este descuento tras el establecimiento del nuevo sistema de inscripción virtual. “El resultado más interesante es que, producto de la campaña de difusión, se dio a conocer a la población la existencia del descuento. Muchos no sabían que existía”, comentó a Diario RÍO NEGRO Daiana Neri, subsecretaria de la unidad de enlace.

El siguiente paso será avanzar en que las propias universidades sean las certifiquen la regularidad de los estudiantes y avanzar en la acreditación individual del beneficio. “Toda esta experiencia funciona a modo de prueba, para ver cómo mejorar el beneficio el año que viene”, señaló Neri

Más de dos mil estudiantes desconocían el beneficio. Crédito Andrés Maripe.

Y seguidamente, especificó: “La unidad de enlace es nueva, no existía un organismo abocado al vínculo con las universidades en la provincia, por eso estamos dando estos pasos en la recolección de datos”.

Desde la Secretaría de Transporte precisaron a Diario RÍO NEGRO que aún no hay estimaciones oficiales sobre el costo que representa el boleto estudiantil para la administración rionegrina. Se espera el cierre del relevamiento de la unidad de enlace para brindar datos precisos.

Boleto estudiantil en Bariloche, Roca, Viedma y Cipolletti

En Bariloche rige un sistema municipal que comenzó con resoluciones de intendencia y se transformó en ordenanza en 2018. Desde entonces se reconoce la gratuidad del boleto para estudiantes de nivel inicial, primaria, secundaria, terciarios y universitarios del sistema público, es decir, alcanza a los estudiantes de las universidades de Río Negro, Comahue, Instituto Balseiro, el Instituto de Formación Docente Continua, la UTN y la Escuela de Hotelería.

Cada beneficiario tiene un cupo de 84 boletos gratuitos por mes y no se puede utilizar los feriados y días no hábiles. Para los alumnos de institutos terciarios y universidades de instituciones privadas, la normativa local exige pagar el 33,3% del valor de la tarifa del transporte urbano, que actualmente tiene un costo de 1.274,61 pesos para no residentes y 955 pesos para quienes acrediten residencia.

En Roca, el municipio estableció en 2023 un Boleto Estudiantil para residentes de la ciudad, con un descuento del 76,7% sobre el valor del boleto urbano.

Un panorama similar se vive en Viedma donde rige un descuento para alumnos regulares desde la aprobación de la ordenanza 7888 en 2017. Allí se establece una tarifa máxima equivalente al 25% del valor del boleto. Actualmente, el precio para estudiantes de nivel inicial, primario, secundario y universitario en la empresa Ceferino es de 210 pesos.

En Cipolletti rige un boleto escolar que aplica descuento del 55 por ciento sobre la tarifa plena. “La carga del boleto escolar está destinado a estudiantes de nivel inicial, primarios y secundarios de Cipolletti, para utilizar el servicio urbano de transporte de pasajeros”, detallaron desde la municipalidad.

El Valle Medio y el boleto estudiantil

Los padres de las escuelas de Valle Medio fueron noticia a comienzos del ciclo lectivo 2024 por un pedido en torno a la restitución del beneficio del 50% para estudiantes. Dada la baja demanda, la firma KoKo había resuelto eliminar el descuento en la región y obligarlos a pagar tarifa plena.

Hubo unas 70 familias afectadas. En aquel momento, sin el boleto estudiantil las familias estaban obteniendo un gasto aproximado de 147 mil pesos mensuales para que sus hijos puedan estudiar, según denunciaron desde la ONG Padres Río Negro.

Finalmente, la situación logró ser regularizada en mayo tras la intervención de la Provincia. Desde entonces, la región no ha presentado mayores inconvenientes en lo referido a transporte escolar.

Boleto estudiantil gratuito: cómo avanza el proyecto de ley

En abril el bloque Vamos con Todos presentó en la Legislatura de Río Negro un proyecto para establecer por ley la gratuidad del boleto estudiantil. El tratamiento se encuentra en estado parlamentario y ya fue tratado con las comisiones de Cultura, Educación y Comunicación Social, Asuntos Constitucionales y Legislación General, y Presupuesto y Hacienda.

El artículo 1 del proyecto establece la gratuidad “en todos los servicios de transporte público de pasajeros urbanos e interurbanos, en el transporte ferroviario y en el transporte automotor de pasajeros de media y larga distancia”.

Se trata de una modificatoria de la ley provincial 3831, aprobada en 2004, que establece una reducción del 50% en el costo del boleto. Sin embargo, los legisladores aseguran que “nunca se implementó eficientemente”.

Entre los argumentos, se considera que “el acceso a la educación no puede depender del costo del transporte, especialmente en áreas geográficas como nuestra provincia, donde las distancias son significativas y el gasto en transporte se convierte en una carga financiera considerable para las familias”.