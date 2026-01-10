Reforma laboral: el oficialismo ajusta su estrategia y busca apoyos para el debate en el Congreso

El Gobierno nacional acelera la estrategia para avanzar con la reforma laboral y apunta a sancionar el proyecto en febrero, durante el segundo tramo de las sesiones extraordinarias. Los detalles.

El Gobierno acelera la reforma laboral

La semana próxima comenzarán las primeras actividades formales en torno a la reforma laboral, con una reunión de la mesa política prevista para el viernes, donde se terminará de definir la hoja de ruta legislativa, y el inicio del análisis técnico en el Senado de las observaciones presentadas por la CGT y las entidades empresarias.

Aunque el cronograma oficial se activa en los próximos días, los contactos políticos ya están en marcha. El ministro del Interior, Diego Santilli, inició una ronda de visitas a las provincias que incluyó a Chubut y que continuará por Mendoza, San Juan, San Luis y Chaco.

En paralelo, Patricia Bullrich y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, trabajan en la construcción de consensos tanto en el Senado como en la Cámara baja. La exministra de Seguridad incluso adelantó públicamente que el dictamen aprobado a fines del año pasado está abierto a modificaciones.

En el oficialismo hay optimismo respecto al escenario parlamentario. A partir de los pronunciamientos de distintos bloques y referentes provinciales, consideran despejado el camino en el Senado y confían en que también podrán reunir los apoyos necesarios en Diputados.

Como ocurrió durante el tratamiento del Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal, el rol de los gobernadores y del radicalismo será determinante.

La reforma laboral es una de las prioridades centrales de la administración de Javier Milei, que busca afinar el debate antes del inicio formal de las sesiones extraordinarias, previsto para el lunes 2 de febrero.

Sin embargo, aún persisten dudas sobre la posibilidad de introducir cambios en dos puntos sensibles del proyecto: el capítulo tributario y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

Además, el temario legislativo podría ampliarse con la incorporación de la Ley de Glaciares, una de las principales demandas de los gobernadores, y también se evalúa postergar el tratamiento de la reforma del Código Penal, una iniciativa que requerirá varios meses de discusión parlamentaria.

Todos estos temas serán abordados el próximo viernes, cuando los principales funcionarios del Gobierno retomen de lleno la actividad política y se reúnan por primera vez en 2026 para definir la estrategia legislativa de los meses clave que vienen.

